La angustia de Benjamín Vicuña por estar lejos de sus hijos: “No los veo hace más de 40 días”

El romance entre María Eugenia la ‘China’ Suárez y Mauro Icardi sigue dando que hablar. A cuatro meses de que la actriz decidiera instalarse en Turquía para acompañar a su novio en su carrera como futbolista, las aguas siguen sin calmarse, o al menos para Benjamín Vicuña, con quien la ex Casi Ángeles no logra ponerse de acuerdo sobre los asuntos parentales que comparten.

Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez con sus dos hijos y en tiempos felices (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

La joven de 33 años vive en Estambul junto al futbolista y Rufina, su primogénita, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Sin embargo, ante la negativa del actor chileno de que se instale lejos de él y del resto de sus hermanos -los tres adolescentes que tuvo con Pampita-, Vicuña sufre la distancia cada vez que se separan.

En diálogo para con Podemos hablar (Chilevisión), el galán rompió el silencio y contó cómo atraviesa el difícil momento de tener a sus pequeños a 12.300 km de distancia. “No veo a mis hijos hace más de cuarenta y tantos días”, expresó.

Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre la distancia con sus hijos menores (Crédito: Instagram/@BenjaVicunaMori)

Y añadió: “No es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”.

Visiblemente angustiado, apuntó contra la China Suárez: “Es muy triste, es algo que me cuesta asimilar, porque me parece una decisión muy drástica”.

En ese sentido, comentó que actualmente no mantiene una relación fluida con la actriz, lo que dificulta aún más la situación: “No tengo una relación fluida con la madre de mis hijos. Esto generó una dinámica súper difícil, cuando dos personas adultas no se ponen de acuerdo en algo tan básico como la residencia... no es un problemita, es un problema grave”.

Sin embargo, comentó que prioriza el bienestar de sus hijos pese a los desencuentros con su madre: “Así y todo, como hombre maduro, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, porque Eugenia es una buena madre. También creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en la Argentina”.

Cabe destacar que la última vez que el intérprete trasandino vio a los pequeños fue a finales de septiembre, cuando la exChiquititas se acercó al departamento en el que vive su expareja en Palermo para llevarle a los chicos. Aquel día, las cámaras de Intrusos (América TV) registraron el momento. Con cara seria y en absoluto silencio, la China ingresó a toda velocidad con su hija Magnolia en brazos, mientras su amigo y estilista, Juanma Cativa, la seguía con el pequeño Amancio.

La China Suárez junto a Magnolia en brazos (Foto: Captura TV)

Aquel encuentro ocurrió después del escándalo por la supuesta escolarización de los chicos en Turquía, lo que molestó notablemente al actor. “Se dio una situación, pero de esto no tenemos que seguir hablando porque la verdad que es muy injusto para todos. Es algo que yo traté de preguntarle al abogado, la verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos“, dijo en ese entonces en diálogo con LAM (América TV).

Benjamín Vicuña habló de la escolarización de sus hijos en Turquía

Y completó: “Se cambió la rutina por algo, no soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo y tampoco los voy a sacar de mentira a verdad ni mucho menos. Para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran, y no hubo respuesta en más de una semana, entonces ahora tuvo que pasar esto que en realidad es muy desagradable".