La bronca y el reclamo de Stephen King por la cancelación de su serie preferida: “No me dejen colgado”

Además de ser un gran creador de historias, Stephen King también es un ávido consumidor de ficciones generadas por otros pares. En ese contexto, el autor de Carrie, El resplandor y Misery, entre otras tantos libros, expresó públicamente su molestia al enterarse que cancelaron una de su series favoritas.

¿Y: The Last Man, está realmente cancelado? Por favor, dígamne que no. Aunque está lejos de ser perfecto (y algunas de las escenas son tan oscuras que no se puede saber quién está hablando), es uno de los programas más interesantes de la televisión. Vamos, Hulu ... o alguien ... no me dejen colgado”, expresó el escritor en su cuenta de Twitter, mencionando a la compañía a cargo de la producción.

El enojo de Stephen King porque cancelaron su serie preferida (Foto: Captura Twitter/@StephenKing)

La serie, emitida por Hulu (Disney + en Argentina) y cancelada en su primera temporada, está basada en el aclamado cómic homónimo. La historia es un drama postapocalíptico, producido por Nina Jacobson y Brad Simpson junto a Brian K., cuyo elenco está conformado por Diane Lane, Ashley Romans, Ben Schnetzer, Olivia Thirlby, Juliana Canfield y Elliot Fletcher, entre otros.

A propósito de la cancelación, trascendió que HBO Max estaría interesado en continuarla, con lo cual quizás los deseos de King se cumplan. No sería la primera vez que una ficción finaliza en un canal y luego otro la rescata y se transforma en un éxito. La Casa de Papel o Lucifer, son solo algunos ejemplos de ello.

Ben Schnetzer, protagonista de Y the last man (Foto: Captura de video)

También ese fue el caso de la comedia musical Zoey’s Extraordinary Playlist, que fue cancelada por NBC en junio después de dos temporadas, sin dejar abierta ninguna posibilidad de una tercera parte. Sin embargo, tras la indignación de su creador, Austin Winsberg, la historia tuvo un giro inesperado y podría salvarse gracias al apoyo de los fanáticos que cosechó alrededor del mundo.

Luego de que la cadena NBC cancelara la tercera parte, Zoey's Extraordinary Playlist podría llevar a otra temporada del programa luego de convertirse en tendencia en las redes sociales Cortesía NBC

Luego de conocerse la noticia de que ya no se iba a emitir más, una cadena de televisión comenzó negociaciones con Lionsgate TV, quienes produjeron la serie, para hacer una película de dos horas. En medio del asombro y la desesperación, Winsberg se volcó a las redes sociales para pedir ayuda con el hashtag SaveZoeysPlaylist (“Salven Zoey’s Playlist”) en su afán de demostrar que la audiencia aún quería ver una tercera temporada. “Me niego a creer que la serie esté muerta”, expresó el cineasta.

La convocatoria virtual de Winsberg fue tal que logró su objetivo. De acuerdo a los trascendidos, The Roku Channel, que en principio negociaba para hacer una película, ahora estaría dispuesta a incorporar nuevos episodios de Zoey’s Extraordinary Playlist en su catálogo. Una alegría para sus fanáticos.