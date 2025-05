El mensaje de Pedro Rosemblat para Lali Espósito tras sus shows en Vélez que se viralizó en las redes

Durante el fin de semana, Lali Espósito brindó dos shows en el estadio de Vélez. Con entradas agotadas y un público fiel, la artista brilló ante los ojos de 45 mil personas y armó una puesta en escena única para sus seguidores.

Quien se hizo presente en sus funciones fue Pedro Rosemblat, su novio, quien no dudó en hacer una reflexión en su cuenta de Instagram. Con un mensaje contundente, elogiando la personalidad de su prometida, el conductor resaltó sus virtudes que acaparan la atención de un nutrido fandom.

El posteo de Pedro Rosemblat a Lali Espósito

“En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer”, comenzó Rosemblat.

Sin escatimar elogios, el militante político siguió: “La luz le rebota diferente. El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas. La fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”.

Pedro Rosemblat estuvo presente en el recital de Lali

A su vez, Rosemblat destacó la empatía que genera Lali en el público presente, quien agotó rápidamente las entradas al anunciarse las fechas del recital. “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo”.

“Contemporáneos, coterráneos, compatriotas. No está claro si la cuidamos o si nos cuida o las dos cosas, pero sabemos que queremos estar con ella. Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”, cerró Rosemblat, en un posteo que incluyó una bandera argentina por ser publicado el 25 de mayo.

Pedro Rosemblat se metió en el pogo y hasta se besó en pleno recital con Lali

También en sus historias, Pedro Rosemblat incluyó dos videos de lo que fue el recital del día domingo de Lali. Uno de sus videos, cercano al escenario, resalta las virtudes de la cantante que revolea su cabeza de un lado para el otro y exhibe una faceta artística que se complementa con su canto.

“Cómo te amo petiso loco”, indicó, en un claro gesto de admiración por sus virtudes arriba del escenario. Con un grito ensordecedor de fondo, Pedro se entremezcló con los demás fanáticos y hasta se animó a saltar con ellos en el tema “Fanático”.

"Cómo te amo petiso loco", el elogio de Pedro Rosemblat a Lali

Pegado a la valla, muy próximo al escenario, Rosemblat se contagió de la energía de los cercanos y saltó al ritmo de un tema pegadizo que generó mucha polémica al estar dirigido al presidente Javier Milei.

Pedro Rosemblat en el recital de Lali

Por otra parte, en un video que se hizo viral en las últimas horas, Lali decidió bajar del escenario para besarse con su novio ante la vista de todos y cantó el tema “No me importa” como si fuese una espectadora más.

Lali le dio un beso a Pedro Rosemblat y comenzó el pogo en su propio recital

En una noche muy especial tanto para Lali como para los presentes, el estadio de Vélez fue el epicentro de una locura generalizada, donde los fanáticos, con sus celulares en mano, filmaron todo lo que aconteció sobre el escenario y fuera de él en una noche única e irrepetible.