La China Suárez fue con sus hijos a ver el partido de Icardi y festejó la victoria: “Mi amor”

La China Suárez volvió a demostrar que su vínculo con Mauro Icardi atraviesa un gran presente y así se lo hizo saber al mundo a través de sus redes sociales. Este domingo asistió al estadio del Galatasaray junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio para ver el partido en el que el atacante argentino convirtió un gol de penal y alcanzó una marca histórica dentro del club turco.

Si bien el partido entre Galatasaray contra Kayserispor en la Süper Lig era la gran atracción de la noche, la atención también se posó en la escena familiar que rodeó el partido. Desde una ubicación privilegiada en la tribuna, la actriz siguió el juego acompañada por sus hijos, que se mostraron muy entusiasmados siguiendo la performance del novio de su mamá.

La China Suárez junto a sus hijos en el partido del Galatasaray

En la foto compartida en las historias de Instagram de La China, se la vio a la actriz con un look total black bastante abrigado, por el frío que hace en esta época en Estambul. En tanto, Rufina, la hija mayor fruto de su relación con Nicolás Cabré, llevaba puesta la remera del Galatasaray, mostrando el compromiso de la familia con el club.

Luego del triunfo del Galatasaray por 4 a 0, la actriz volvió a recurrir a sus redes para compartir un momento del regreso al hogar. En el video se observó a Icardi llegando a la casa con Amancio sobre los hombros, en un acto lleno de ternura que conmovió a sus 7,7 millones de seguidores. La escena dejó al descubierto la faceta cotidiana de la pareja y el vínculo cercano del futbolista con los hijos de la China.

Mauro Icardi jugando con Amancio, el hijo de la China Suárez

A lo largo del día, la modelo también publicó otra imagen que dio mucho de qué hablar: mostró el festejo de Icardi tras el gol, cuando el delantero formó un corazón con los brazos hacia la tribuna y acompañó la imagen con un mensaje corto y cariñoso: “Mi amor”.

La China mostró su amor por Icardi en las redes sociales (Foto: @sangrejaponesa)

La presencia de los niños en el estadio y las fotos posteriores fueron interpretadas como un gesto de estabilidad de la pareja en esta nueva etapa. Ya adaptados a la vida en Turquía, los chicos forman parte tanto de los momentos de ocio como de los compromisos vinculados a la actividad profesional de Icardi. Atrás quedaron las disputas con los padres de los chicos, Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, por las largas estadías en Estambul.

A nivel deportivo, el partido de Icardi trajo un nuevo récord para el atacante: se convirtió en el el máximo goleador extranjero en la historia del Galatasaray en liga, con 60 goles, superando los 59 de Gheorghe Hagi. Con este tanto, el ex de Wanda Nara suma más de 70 goles en todas las competiciones con el club en unos 110 partidos. Además, el penal convertido fue clave para mantener el liderato de los Leones en la Süper Lig con 49 puntos.