escuchar

Siempre hay sorpresas en Got Talent Argentina (Telefe), el programa que desde el 21 de agosto tiene en vilo a miles de televidentes. Mientras algunos participantes emocionan al jurado con su historia de vida, otros divierten con su talento; y eso ocurrió este martes con Willy Magia, un mago cordobés que transformó el agua en fernet y dejó a Lizy Taglini sin palabras.

El concursante ingresó a los estudios y lo recibió la conductora, quien, ante la ausencia del bailarín y coreógrafo uruguayo Emir Abdu, ofició de jurado. Mientras Florencia Peña, La Joaqui y Abel Pintos estaban expectantes al cuadro, el mago prometió convertir el agua en fernet y llamó a Lizy como su asistente.

Willy Magia, el mago que convierte agua en fernet

La conductora se sentó frente al público, comprobó que la copa que le dio Willy tuviera agua y, en cuestión de segundos, el mago le devolvió fernet. Al beberlo, Lizy pudo afirmar que se trataba de la famosa bebida a base de hierbas, algo que sorprendió a todos. Sin embargo, el truco no terminó ahí y después hizo lo mismo convirtiendo un vaso de agua en vino. Para finalizar con su presentación, el hombre se acercó al resto del jurado con una parrilla pequeña que contenía sushi y convirtió el plato típico japonés en asado.

Entre los aplausos, los integrantes del jurado dieron sus devoluciones. “Te queremos en nuestro cumpleaños. Para mí es un re contra sí”, le dijo Flor Peña; “Jesús, ¿sos vos?”, ironizó Abel Pintos; “El asado estaba buenísimo. Re piola ¿Qué te puedo decir la verdad? Me gustó mucho tu gracia. Como a mí me diste la carne, para mí es un sí”, cerró La Joaqui.

Willy Magia, el cordobés que sorprendió al jurado con su talento

Mientras Willy hacía sus trucos de magia, los usuarios de X (antes Twitter) no tardaron en reconocerlo. Es que el también abogado y corredor inmobiliario tuvo varios “momentos de fama” en Argentina. Fue con su participación en el programa Paso a Paso de Tyc Sports que ganó popularidad en el ámbito del deporte, sobre todo porque fuera de los estadios de fútbol ofrecía su talento para convertir el agua en cerveza. Además, en julio de este año, se volvió viral por hacer aparecer un asado al frente del expresidente Mauricio Macri.

Willy Magia es influencer y tiene más de 200.000 seguidores en Instagram (Foto: captura Instagram/@willymagia)

En su cuenta de Instagram, Willy tiene 238.000 seguidores y se dedica a compartir sus trucos de magia. Antes del comienzo del reality, escribió: “Mañana arranca Got Talent Argentina y voy a estar participando con mi magia en esta producción televisiva. Voy a mostrar una rutina ‘mundial´así que espero les guste y poder contar con el aguante de todos”.

“Willy magia en Got Talent, me vuelvo loco”; “Willy magia en Got Talent, jajaj si no gana él, definitivamente está todo armado”; “Un pirata se presentó en Got Talent y la rompió y ese es Willy magia papá”, celebraron algunos en las redes sociales. Sin embargo, varios usuarios mostraron su descontento por la presencia del famoso mago: “Acaban de meter a Willy Magia en Got Talent que está hace 10 años robando con lo del fernet, dale loco”; “Entró Willy Magia a Got Talent que es el mago más conocido del país después del desdentado. Papelón de la producción”, se quejaron.