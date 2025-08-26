Qué dijo Gimena Accardi tras volver a los escenarios con Andrés Gil luego de su divorcio de Nicolás Vázquez

Gimena Accardi retomó su actividad teatral junto a Andrés Gil en la gira por la obra teatral En Otras Palabras. La presentación tuvo lugar en Bahía Blanca, donde la actriz expresó su emoción a través de redes sociales, ya que la ciudad tiene un vínculo familiar importante para ella.

Gimena Accardi y Andrés Gil arriba del escenario en Bahía Blanca

La reacción de Gimena Accardi tras volver a los escenarios con Andrés Gil

Tras su paso por esa ciudad, Gimena Accardi compartió un mensaje en su cuenta de Instagram. “En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna. Y venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. ¡Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo! (también pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)”, escribió y acompañó el mensaje con la foto de un campo con un cielo celeste.

El mensaje de Gimena Accardi en Bahía Blanca (Fuente: @gimeaccardi)

La actriz se encuentra en el foco de la polémica luego de las declaraciones que realizó en el programa de streaming en Olga, donde confirmó que le fue infiel a Nicolás Vásquez luego de 18 años de relación. Después del escándalo, se enfocó en seguir con las funciones pautadas de la gira.

El descargo de Gimena Accardi

La respuesta de Andrés Gil ante los rumores de un vínculo sentimental con Gimena Accardi

Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi en En Otras Palabras, una obra producida por Nicolás Vázquez, abordó los rumores que lo involucraban sentimentalmente con la actriz. En declaraciones a Intrusos,fue tajante: “Es todo obviamente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte”.

En esa línea, el actor hizo énfasis en su relación con Candela Vetrano y su intención de proteger a su familia de las especulaciones: “Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, tal vez el momento más especial de nuestras vidas, intentando no leer, no engancharnos con todas las cosas que están diciendo, cuidando a mi familia”.

Andres Gil responde a las acusaciones

Además de desmentir los rumores, se refirió a la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: “Están pasando por un momento ch*** y no está bueno que se alimente con cosas que son mentira, estaría bueno que respeten su intimidad”.

A pesar de la polémica, aseguró que su relación Accardi y Vázquez se mantiene en buenos términos. “Está todo tranquilo, quedemos disfrutar los últimos días de la gira. Tuvimos un año y medio increíble, siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiera preferido evitar todo este quilomb*. Nos queremos mucho”, afirmó Gil.

Además, el protagonista de En otras Palabras reconoció que los rumores de un posible romance con su compañera de elenco generaron incomodidad, pero prefirió no darles mayor trascendencia. “No puedo controlar lo que dice la gente, la gente que me conoce sabe como soy. Somos actores, sabemos cómo es. Nuestro trabajo es así”, concluyó Gil.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.