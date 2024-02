escuchar

Por sus compromisos laborales o sus vacaciones en familia, Wanda Nara siempre se encuentra viajando por diversas partes del mundo, ya sea en Roma, Estambul, o Buenos Aires. Actualmente, está pasando unos días en el país en el medio del lanzamiento de su nueva canción “O bicho vai pegar”, el segundo tema tras lanzarse como cantante hace unos meses. En este marco, sorprendió a todos al dar una inesperada opinión sobre Javier Milei.

Así, este viernes, Wanda Nara habló con Intrusos sobre cómo está viviendo sus comienzos con la música, además de dejar en claro su alegría por el éxito que está teniendo su canción, que actualmente es tendencia número uno en la Argentina. Claramente, también habló sobre las idas y vueltas en su relación con Mauro Icardi, su relación de amistad con L-Gante y sobre su estado de salud, tras haber confirmado que tiene leucemia.

De todas formas, para cerrar la nota, Karina Iavícoli le propuso, desde el piso del estudio, que diera su opinión sobre política, dado el cambio de Gobierno que se dio con la asunción de Javier Milei como presidente. “Yo no hablo de política, quiero lo mejor para mi país”, comenzó explicando, aunque soltó una frase que dejó a todos sin palabras. “Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos, así que disfrutemos y que nos vaya bien”, sentenció y dejó el móvil.

Wanda Nara habló de todo y se sinceró sobre su vínculo con L-Gante

En un primer momento, Claudio Ambrosino le preguntó por Kennys Palacios, su asistente de máxima confianza, quien la acompañó durante muchos años viajando por el mundo, pero con quien estaría distanciada, según se especula, puesto que no comparten contenido juntos desde hace tiempo. Cabe recordar que el estilista fue uno de los participantes del Bailando 2023, mientras Wanda cumplía sus compromisos en el exterior.

“A mí me gusta que la gente que me rodea crezca, sea feliz y sacar lo mejor de cada persona”, respondió, poniéndole fin a las versiones de una pelea entre ambos. En esa misma línea, aprovechó para hablar de su relación con L-Gante, que hasta el día de hoy deja más dudas que certezas. “Elián Valenzuela (por L-Gante) es mi amigo, quiero que sea el número uno y me enoja cuando hace cosas de niño travieso. A Kennys, cuando hace cosas que no van, también lo reto. Quiero lo mejor para mi hermana. A Mauro lo llevé yo a Turquía y la está rompiendo, es goleador y campeón...”, explicó.

Wanda desmintió nuevamente los rumores de romance con L-Gante

De todas formas, hace algunas horas habían dado a conocer que Wanda Nara estaba enojada con el cantante de cumbia 420 por las declaraciones mediáticas que tuvo él sobre su relación con ella en el último tiempo. “Wanda lo tendría bloqueado de todos lados por muchos dichos que habría tenido L-Gante sobre una relación con ella, que ella no habría sentido tal, sino que ellos tan solo son amigos”, reveló Pochi de Gossipeame en diálogo con Empezar el Día (Ciudad).

Puntualmente, Nara se habría molestado con Elián luego de que el cantante aseguró en distintos medios que tuvieron una relación amorosa, mientras ella lo niega por completo. Tanto así que en la nota con Intrusos, la mediática aseguró que nunca se separó de Mauro Icardi, sino que estaban peleados.