Batió el récord en Los 8 escalones, cuenta lo que no se vio y revela un error: “No lo hice y me costó la pregunta”

Josefina Lettieri fue, sin dudas, una de las apariciones más importantes del último tiempo en la televisión argentina. Logró lo que nadie pudo: participó en diez finales de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) de las cuales ganó ocho, por lo que acumuló un total de $24.000.000. Si bien tuvo una cuota de suerte, fue su trabajo, su conocimiento y el estudio los que la llevaron a romper todos los récords. Su carrera en la competencia llegó a su fin este miércoles, luego de perder la final por $27.000.000. Ahora, en diálogo con LA NACION, la profesora de Escenografía contó cómo fue él detrás de escena de su paso por el programa, en el cual hizo historia.

“Yo fui viviendo cada paso. Nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. En mi cabeza todo fue de a poquito, nunca me planteé un recorrido así de grande; quizás solo cuando estaba llegando al récord y lo quería romper, pero también con la conciencia de que eso no podía durar tanto. Obviamente, iba a aparecer alguien que me ganara”, sostuvo Lettieri en diálogo con LA NACION. Desde un primer momento se destacó por su tranquilidad y concentración, pero también por su conocimiento y por lo mucho que estudió para participar de la competencia.

El mejor equipo: Josefina junto a su hija Lucía, que estudia medicina, y fue su coach personal y su marido Javier Gentileza Josefina Lettieri

“Me costó la pregunta de actualidad”

En su primera participación en Los 8 escalones, Josefina ganó la llave para jugar por el departamento y también llegó a la final, pero perdió. Contó que el fin de semana previo estudió todas las categorías, pero hubo algo que se le pasó e hizo una autocrítica: “Siempre leo LA NACION los sábados y domingos y ese no lo hice y me costó la pregunta de actualidad. Me concentré mucho en el primer escalón, porque mi objetivo era no quedarme ahí, y medio que dejé y no preparé el otro extremo, que es el otro dato que te dan, sobre el jurado invitado, que era el motociclista Kevin Benavides”.

Como vendió la llave, Josefina regresó al día siguiente con una nueva estrategia basada en la experiencia inicial que tuvo. Y a partir de ahí no paró más. Alcanzó el récord de Santiago Simari, el joven estudiante de Ciencia Política, al ganar $15.000.000, pero después no solo lo superó, sino que siguió ganando hasta acumular $24.000.000. En el medio de todo eso, recuperó la llave para jugar en la final por el segundo departamento a estrenar.

Josefina y su marido junto al jurado de Los 8 escalones Gentileza Josefina Lettieri

El miércoles, Josefina apareció por décima vez en Los 8 escalones. Si bien tenía la misma concentración y determinación de siempre, Guido Kaczka le notó algo de cansancio. “Un poco cansada estaba porque es mucho estrés. Hay que preparar todos los temas y de un día para el otro estudiar, más las obligaciones que uno tiene también día a día”, reconoció. Si bien sostuvo que eso no afectó su concentración, sí influyó en su estado físico. “Pero también, como lo dije ahí, es divertido ir, a mí me divierte el juego”, enfatizó.

Diez finales, ocho victorias y una pregunta de cine argentino

Este miércoles, disputó su décima la final. Tuvo tres errores, uno más que su contrincante, Eugenia. Fue Luciano Cáceres, el jurado invitado, el encargado de leer la pregunta sobre cine argentino que podía significar o una nueva oportunidad o una derrota: “¿Cuál de estas actrices asesina a un hombre a puñaladas en la película Relatos salvajes? Mirta Busnelli, Rita Cortese, Verónica Llinás o Cristina Banegas”. Las dos eligieron el tercer nombre, pero el correcto era el segundo. De esta manera, la flamante campeona quedó eliminada de la competencia.

“Evidentemente, yo no vi la película completa, porque no tengo registro de esa parte. No la vi en el cine y la debo haber enganchado en la tele porque a esa historia no me la acuerdo. Creo que la excluí a Cristina Banegas porque me parece que hace más teatro; con las otras tres hice Ta te ti y no le pegue”, advirtió. “Una de mis amigas que estaba en la tribuna me dijo: ‘¡Cómo no la sabías!’. Y otra le respondió: ¡No le digas eso!’”, comentó entre risas.

“La realidad es que yo fui con el espíritu de jugar desde el primer programa y estuve feliz en todas las instancias. Ya estaba viendo que en algún momento tenía que venir, que nadie sabe todas las respuestas”, reflexionó Lettieri. Asimismo, admitió que a lo largo de los juegos varias veces tuvo dudas y respondió por descarte y acertó, pero esta vez no pudo. “La misma mecánica que en otro momento me jugó a favor, en este último me jugó en contra, porque yo tampoco respondí todas las preguntas con toda la sabiduría”, señaló.

“Fue muy gratificante porque recibí muchísimo cariño”

Estar en televisión no siempre es gratis, y así como a Josefina le llegaron cientos de mensajes de apoyo, también recibió mucho hate (odio) con comentarios del tipo “por fin perdió” y “dejale el lugar a otro”. “Si llegaste a tener haters es que llegaste a ser conocida”, comentó, aunque rápidamente aclaró que no buscaba serlo. A su vez, aseguró que se lo tomó con humor: “Yo no me puedo hacer cargo de lo que pueda pensar la gente que no me conoce, en lo bueno y en lo malo”.

Asimismo, reflexionó al respecto: “Me miré en uno de los programas y en un momento, que recuerdo que estaba nerviosa, vi que mi cara era como de piedra, no tenía ni una sola emoción y yo no era consciente de eso. Entonces también es cierto que si yo desde afuera miro a esta mujer que no pone cara de nada, a lo mejor no me cae bien, no lo sé”.

Josefina conversando con Carmen Barbieri Gentileza Josefina Lettieri

Pero, al mismo tiempo, a la campeona le llegó mucho apoyo no solo de su familia, sino también de personas que miraban el programa y la alentaban. Contó que recibió mensajes de hijas de amigas de su madre, de maestras del colegio, de profesores del Colón y de interesados en participar en Los 8 escalones. “Fue muy gratificante porque recibí muchísimo cariño. Los haters son una anécdota de color”, aseveró. Así como la felicitaron los alumnos de la universidad donde da clases, contó que un par de veces también la pararon en la calle para felicitarla.

En este sentido, Lettieri aseguró que se trató de una experiencia “positiva en todos los aspectos”. Fue su primera vez en televisión como participante y más allá del estrés propio de la situación pudo disfrutar: “Estaba feliz cuando iba a grabar. Estar ahí, en ese ambiente, con el nivel de profesionalismo con el que se lleva a cabo un programa como ese fue muy enriquecedor”. Además, destacó el buen trato de Guido Kaczka, como así también del jurado, la producción y el resto de los participantes.

Y ahora, ¿cómo sigue el juego?

Actualmente, Josefina continúa con su agenda diaria, que incluye dar clases en las carreras de escenografía y arquitectura de la Universidad del Salvador. Al mismo tiempo, analiza el destino que le dará al premio. Así como tiene espacios solidarios con los que quiere colaborar, continúa presente el sueño de viajar con su familia y encontrarse en alguna parte del mundo con su hermana Inés, que vive en los Estados Unidos. A Josefina le entusiasma conocer el Partenón, en Grecia, y también visitar a una amiga en París.

Josefina junto a su marido, Javier, quien en todos los programas la alentó desde la tribuna Gentileza Josefina Lettieri

Si bien el miércoles Lettieri quedó eliminada de Los 8 escalones, próximamente regresará al programa, puesto que ganó la llave para disputar la final por el segundo departamento a estrenar. De a poco ya piensa en el próximo desafío y en que, según advirtió, tendrá que mejorar su velocidad en las respuestas si quiere volver a ganar. No obstante, de eso se ocupará en otro momento. Hoy solo queda disfrutar de todo lo logrado.