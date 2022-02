La picante respuesta de Antonio Ríos ante una pregunta de Moria Casán: “No podía parar”

Directo al grano y sin rodeos, así se muestra Moria Casán (75) en cada entrevista que realiza en su programa Moria es Moria (elnueve), donde noche tras noche recibe invitados del ambiente artístico y repasa sus trayectorias. En esta ocasión, fue el turno del cantante Antonio Ríos (67) quien se sentó con la diva y reveló una adicción que data desde hace largo tiempo.

En el comienzo de la conversación, el compositor se refirió a las parejas e hijos que tuvo a lo largo de su vida y explicó que en el inicio de su fama -hace 35 años- el trabajo era muy extenuante y que todas sus exmujeres no le creían que se sentía tan cansado cuando llegaba a su hogar luego de las giras.

Antonio Ríos sorprendió por sus declaraciones en el programa de Moria Casán

En esa línea, Moria lo interrogó acerca de sus vínculos amorosos. “Vos sos un semental. Este practica como nadie el poliamor, porque tuviste cuatro mujeres a la vez con cuatro casas conviviendo, pero no juntas. Tenías como un harén pero tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres? Contáme algo por favor. ¿Tenías una agenda?”, quiso saber la conductora.

Entre risas, el intérprete de “Nunca me faltes” contestó: “Era una cosa que me pasó, no podía parar”. Fiel a su estilo, Moria quiso saber más sobre el tema y le consultó si se consideraba adicto al sexo. Sin mostrar algún tipo de incomodidad, Ríos confesó: “Exactamente. Mucho, bastante”.

A raíz de ese intercambio de palabras, Casán lo interrogó sobre la necesidad de tener relaciones sexuales continuamente y le nombró casos similares de otros famosos, como el de Michael Douglas, quien se realizó un tratamiento para superar el problema.

Con ese escenario, Moria fue directo al grano: ¿Te lastimó tener la necesidad de tener mucho sexo?, disparó ante la mirada del artista. Sin esperarlo, Ríos admitió que no le hacía mal, sino que a la inversa: “Me hacía bien”, sostuvo.

Antonio Rios actualmente tiene 67 años (Foto Instagram @antoniorioseloriginalok)

En otro momento de la conversación, el cantante se expresó acerca de la convivencia que tuvo con sus cuatro esposas simultáneamente y admitió que nunca fue fácil. “Tenía que estar en un lado, después tenía que mentirle a una para irme a otro lado”, rememoró.

Para salir del tema, la diva lo sorprendió luego de hacer una hilarante pregunta respecto de si se saca el sombrero a la hora de tener relaciones íntimas. “Lo uso solamente para actuar”, contestó Antonio entre risas.

“Tengo 17 hijos y tres hijos del corazón”, así Ríos define a ese vínculo entablado con quienes no llevan su sangre y que él decidió acompañar en su crianza, a la par de sus hijos biológicos. En una entrevista en Los Mammones (América TV), el músico ya se había expresado sobre el tema y mencionó uno por uno.

“Los nombres de mis hijos los memorizo por pareja; con Marta tuve a Griselda, Diego y Melisa. Con Isabel, a Nicolás, Noelia, Daniel, Hernán y Rocío, con Amelia, a Flavia, Fanny, Carolina, Florencia, Milagros y Luisana, con Catalina, a Emanuel, Salomé y Lucas, y hay hijos de corazón”, enumeró.

Antonio Ríos con algunos de sus hijos y nietos Captua

En cuanto al momento en el que decidió dejar de traer hijos al mundo, el artista ya había confesado en otra entrevista con Verónica Lozano que decidió someterse a una vasectomía. “Lo hice para evitar seguir procreando”, remarcó luego de admitir que considera ser un padre presente.