Lizy Tagliani reveló que fue abusada por un familiar desde los cinco años: “Me decía que yo lo provocaba”

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), al conversar con Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani reveló una dolorosa situación de su infancia. La actriz, conductora y comediante dio a entender, entre lágrimas y con un relato conmovedor, que había sido abusada por un familiar desde los cinco años, un hecho que nunca había contado. “Me decía que yo lo provocaba”, contó la actriz.

El diálogo entre Tagliani y la coconductora de La Peña de Morfi venía recorriendo diversos temas de la infancia y adolescencia de la comediante. En ese contexto, la invitada contó que su abuelo se encerraba en el baño a llorar cuando ella salía a la calle porque tenía miedo que le pasara algo malo.

La dura confesión de Lizy Tagliani en La Peña de Morfi

“¿Y alguna vez te pasó algo?”, preguntó, a raíz de esa historia, Barbarossa. “¿Fuerte? Sí”, respondió la exconductora de El precio justo. “¿Qué pasó?”, preguntó la anfitriona de La Peña. “No tuve buenas experiencias dentro de mi familia ¿Viste? Desde muy chiquita. Desde los cinco años”.

Pese a que no dijo más que eso, la voz quebrada de Tagliani, los silencios y el hecho de que Barbarossa le tomara de la mano, dio a entender que lo que no había sido dicho tenía que ver con un abuso.

Lizy Tagliani contó sumamente conmovida que había sido abusada de pequeña captura telefe

“¿En tu familia?”, preguntó la conductora. “Claro”, contestó ella y añadió: “Ahí aprendí a defenderme sola”. “¿Tu mamá sabía?”, interrogó otra vez la anfitriona. “Yo creo que sí, pero nunca lo supo de mi boca, porque aparte era alguien que ella amaba mucho y, cuando yo comprendí la gravedad de la situación, preferí no hablarlo porque a la vez era la única persona que me ayudaba”, contestó Tagliani, que especificó: “Me daba [plata] de grande, mucho tiempo después. Grande, 14 o 12 años, para comprarme para la merienda y esas cosas”.

“¿Era un tío? ¿Un amigo de la familia?”, quiso saber la conductora. “Un tío mío”, contestó la invitada, con un hilo de voz. “Además, yo quería mucho a mis tías —continuó Tagliani—. Cuando decidí hablar, porque me daba cuenta que no era correcto lo que sucedía, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba. Era culpa mía porque él dormía la siesta y yo era la persona que lo provocaba. Entonces, con eso pasé mucho tiempo”.

“Mucho tiempo sin poder decirlo ¿Nunca se lo contaste a tu mamá?”, inquirió Barbarossa. “No, creo que mis tías alguna vez vieron algo”, respondió la actriz, siempre con lágrimas en los ojos.

Georgina Barbarossa toma la mano de Lizy Tagliani mientras la actriz y comediate cuenta una dolorosa situación de su infancia Captura Telefe

“Me amenazaba con matar a mi primita”

Entonces, Tagliani se tomó un tiempo para contar una cruel vivencia de su niñez con esa persona. “A mí me encanta el corso, siempre me gustó. Donde vivíamos teníamos que hacer, suponte, como cuatro cuadras, que empezaba un campito y ahí teníamos que doblar a la izquierda porque íbamos lejos, donde estaban los corsos”, dijo la comediante.

“Siempre me encantaba disfrazarme —continuó—. Tendría 10, 11 años. Íbamos con una primita y empezamos a caminar porque era mucho campo y era de noche, porque era a la noche el carnavla. Y él hacía que mi primita mire así como para otro lado y bueno...”.

“Y abusaba de vos”, intervino la conductora. Lizy Tagliani respondió asintiendo con su cabeza, y añadió otra dolorosa situación: “También me decía que, sino, iba a matar a mi primita”.

“Por favor, ¿toda tu infancia fue así?”, exclamó Barbarossa. “Sí”. “No puedo creer esta crueldad”, dijo la conductora mientras se paraba para darle un abrazo a su invitada.

“Y después veía que era como algo común... y ni bien pudimos, ni bien tuve la posibilidad de no hablarle nunca más, nunca más le dirigí la palabra, no me acerqué nunca más, a pesar de que era una persona muy querida por mi mamá. Esa persona la hacía feliz, nunca me atreví a contarle la verdad”, siguió con su relato Tagliani.

Lizy Tagliani contó su dolorosa experiencia por primera vez y conmovió a todos en el estudio Captura Telefe

“¿Está vivo ese ser?”, preguntó la conductora. “No”, respondió la invitada. “¿A él le pudiste decir?”, fue otra pregunta de Barbarossa, que recibió otra contestación negativa.

“Nunca lo conté”

“Es horrible lo que voy a decir, pero no tengo ni traumas ni remordimientos, es como parte de algo que me pasó, es como haberme lastimado mucho y haberlo sanado”, reflexionó luego Tagliani, todavía conmovida.

“¿Esto lo contaste alguna vez?”, indagó Barbarossa. “No. Nunca lo conté a nadie de mis amigos, porque después tuve muchas cosas lindas”.

“Todo lo que me haya podido pasar después, que me digan maricón, que no me dejaran entrar al boliche... todo lo demás era la nada misma", aseveró Lizy Tagliani, luego de contar que fue abusada por un tío captura telefe

Después, Tagliani contó que su mamá se puso de novia con un hombre que tenía doce hermanos y que ellos siempre la respetaron. “Ellos jamás, ni siquiera se me insinuaron. Eran albañiles, borrachos, lo que uno se imagina que puede ser un foco feo, pero me llenaron de ternura y de amor, y me explicaron que nadie me podía hacer nada”.

Sobre el final de su dura revelación, siempre conmovida por su propio recuerdo, la actriz y conductora hizo una reflexión final: “Todo lo que me haya podido pasar después, que me digan ‘maricón’, que no me dejaran entrar al boliche... todo lo demás era la nada misma, no me podría producir absolutamente nada. Salvo que me hubiesen matado, nada me hubiese lastimado”.

LA NACION