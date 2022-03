Viviana Canosa explotó otra vez contra Calu Rivero: “Le gusta más la guita que el dulce de leche”

Días atrás, Viviana Canosa decidió aportar su opinión a la polémica en la que se encontraba Calu Rivero. De acuerdo a diversos programas sobre la farándula, la joven le habría pedido un millón de dólares a su novio ruso para casarse y, por esa razón, la relación llegó a su final. Durante una de sus filosos editoriales, la periodista se refirió al tema y comparó los requisitos nombrados con la prostitución, frente a lo que la actriz optó por contestar a través de Twitter. A raíz de esto, la conductora de Viviana con vos (A24) asestó un nuevo golpe en esta pelea mediática.

La respuesta de Viviana Canosa a Calu Rivero

Todo comenzó cuando trascendieron los supuestos requisitos que Calu Rivero impuso para aceptar la propuesta de casamiento de su ahora expareja, el documentalista ruso Andréy Manirko. Éstos consistían en el pago de un millón de dólares a cambio de que ella le dé la residencia uruguaya. A pesar de que ninguna de las partes involucradas en dicha historia hicieron declaraciones al respecto, Canosa utilizó esa noticia dentro de uno de sus editoriales.

“Es lo más parecido a la prostitución que yo vi en mi vida”, manifestó la periodista. Y agregó: “Calu Rivero dice ‘no se puede vivir del amor’. Para mí ‘no se puede vivir sin amor’. Esta actriz que no labura hace mil años y tiene una vida de millonaria es progre, K y capitalista. Se viste con los mejores diseñadores, vive en Nueva York, tiene departamentos, recorre el mundo... ¿Cómo hace?”. Asimismo, criticó duramente diversas posturas políticas ya que la joven se posicionó a favor de la legalización del aborto mientras Canosa militó activamente el rechazo de dicha ley.

Continúa la pelea entre Viviana Canosa y Calu Rivero

La ex Dulce amor, lejos de ignorar las acusaciones, utilizó sus redes para hacer eco de los dichos sobre su persona y firmó bajo el nombre Dignity. “Gracias (Viviana) Canosa por darme, sin quererlo, el espacio para honrar a todas las mujeres y ancestros femeninos. Honro a MM (por María Magdalena) la iniciada y compañera de Jesús, expresión de la belleza y dignidad femenina, a quien cuando quisieron acabar con su prestigio, empezaron a llamarla prostituta”, escribió en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Calu Rivero en sus redes sociales Foto: Twitter @dignityrebel

En una de sus recientes editoriales, Canosa contratacó y dijo: “Hablando de gente a la que le gusta la guita más que el dulce de leche, me contestó Calu Rivero. No me contestó como Calu, como yo la conozco, sino como Dignity, se hace llamar así”. Y continuó: “Dicen que uno se jacta de lo que le falta y es muy contradictoria esta chica. Dice que ama a sus ancestros pero se sacó su apellido. Calu Rivero o Dignidad es socia de Aíto de la Rúa”.

“Calu Rivero le hizo un altar a María Magdalena. Esto es de una incoherencia total, absoluta... Es pañuelo verde, militó a favor del aborto y admira a María Magdalena. ¡Oh, my god! Agarren la Biblia chicas que no muerden”, sostuvo, en respuesta a la comparación que realizó la actriz.

A modo de cierre, expresó: “Ayer en el zapping, mirando los Oscar, vi un poco el Código Da Vinci y me acordé de Dignidad. O sea, no está negando que no está bueno pedirle a un tipo, para casarte, un palo verde. Entienden que esta chica se compara con María Magdalena. Para mi estaba hablando de faso, yo no sé”. Si este fue el punto final de la batalla o si aún queda un capitulo más dentro de este inesperado enfrentamiento, solo depende del accionar de Calu Rivero.