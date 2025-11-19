Es argentina, candidata a Miss Universo 2025 y revela que tiene alopecia: “Me costó mucho aceptarlo”

El Miss Universo 2025 se definirá este viernes 21 de noviembre en Tailandia y las misses ya pasaron por las evaluaciones más importantes, como las pasarelas y entrevistas con el jurado. Aldana Masset, Miss Argentina, tuvo grandes actuaciones. Durante el certamen, contó que tiene alopecia, una enfermedad autoinmune que ataca los folículos pilosos sanos.

El mensaje de Miss Argentina 2025 tras dar a conocer su enfermedad

Masset reveló su condición durante las evaluaciones preliminares del certamen. A través de su cuenta de TikTok, detalló que en la zona izquierda de su cuero cabelludo no le crece cabello y que durante años le produjo una gran inseguridad.

MISS UNIVERSO ARGENTINA

“En esta zona izquierda no me crece el pelo y no me va a crecer nunca. Durante mucho tiempo, para mí fue una gran inseguridad y por eso nunca lo había hecho público. Hoy es algo que me hace sentir una persona fuerte", dijo la modelo de 25 años.

La miss reconoció que pensó taparse la zona con maquillaje para que no se notara. Sin embargo, desistió de hacerlo para mostrar su identidad en las pasarelas.

La Miss Argentina busca mostrarle a sus seguidores que todas las personas sufren de inseguridades

“Me costó mucho aceptarlo y darlo a conocer. Ahora estoy en Miss Universo, que es una plataforma muy importante y grande. Puedo mostrar que todos tenemos inseguridades y es lo más normal del mundo", señaló.

“Es normal tener miedo y decirnos ‘no me gusta cómo estoy hoy o no me gusta esto de mí, de mis actitudes, de mi cuerpo’. Somos humanos y tenemos que estar orgullosos de las personas que somos”, expresó.

Qué es la alopecia y cómo se trata

La alopecia es una enfermedad autoinmune que provoca la caída del cabello en el cuero cabelludo, la cara y a veces en otras zonas del cuerpo como las axilas o piernas, según consignó la Fundación Nacional de Alopecia Areata (NAAF, por sus siglas en inglés).

La alopecia se puede clasificar en dos grupos: las alopecias cicatriciales, que son irreversibles por la destrucción del folículo piloso, y las formas no cicatriciales, que son potencialmente reversibles.

La alopecia puede afectar el cuero cabelludo, cara y otras partes del cuerpo como las axilas

La causa de la enfermedad proviene de varios factores. En el caso de las cicatriciales, puede existir un factor genético u hormonal. En el caso en el tipo de alopecia reversible, se puede desencadenar por:

Situaciones de estrés

Una dieta carente de nutrientes esenciales

Problemas de tiroides

Déficit de hierro

Infecciones

Anemia

Exceso de cosméticos

El tratamiento se instaurará según la causa de la alopecia. En el caso de que una persona sufra de alopecia androgénica (conocida como calvicie común), existen dos medicamentos que probaron su eficacia en estudios científicos, según consignó la Clínica Universidad de Navarra: minoxidil, que se aplica en forma de solución sobre la piel, y el finasteride.

Quién es Aldana Masset, la Miss Argentina 2025

Aldana tiene 25 años y nació en Valle María, Entre Ríos. A los 13 años empezó a trabajar como modelo al mismo tiempo que se formó como cantante y compositora.

Aldana Masset se coronó como la Miss Universo Argentina.

En 2022 se unió como vocalista a la banda de música tropical Agapornis, tras la renuncia de Melina Brizuela, quien era la cantante principal. De esta forma, Masset se sumó a las giras, los escenarios y la exposición que brindaba el grupo de La Plata.

Además de modelo y cantante, es asesora de imagen. En 2019 participó de Miss Universo Argentina y ahora tuvo su revancha a nivel internacional.