Quién es el empresario mexicano que está detrás del certamen de Miss Universo

En medio de la más reciente polémica suscitada en el marco de Miss Universo 2025, se destaca el nombre de un reconocido empresario mexicano, quien es dueño y presidente del certamen internacional, además del responsable de anunciar la destitución de Nawat Itsaragrisil.

El dueño y empresario latino detrás del certamen de Miss Universo

Raúl Rocha Cantú es el presidente del certamen de belleza internacional, originario de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México, de acuerdo con El Financiero.

Raúl Rocha Cantú es un empresario mexicano nacido en Monterrey, Nuevo León (Instagram/@sanlyliuu)

Además de ser dueño de una parte de Miss Universo, también destaca como líder en el sector empresarial, en ramos como la energía, hotelería, entretenimiento y restauración.

Rocha Cantú es graduado de la Licenciatura en Administración de Empresas y director general de la empresa industrial CYMSA, además de fundador de Soluciones Gasíferas del Sur y creador de Century Aviation.

Todas sus operaciones pertenecen al grupo Legacy Holding y su patrimonio consta de más de diez industrias y cinco mercados internacionales.

El famoso empresario llegó a Miss Universo en 2024, cuando compró 50% de la propiedad de la franquicia a nivel internacional y se consolidó como presidente, además de desarrollar líneas de cosméticos, moda, bienestar, entretenimiento, y otros rubros relacionados con el certamen.

Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo a nivel internacional (Instagram/@raulrocha777)

Fue el mexicano quien anunció acciones legales en contra de Nawat Itsaragrisil, así como la anulación de la participación del tailandés en la edición 74 del concurso de belleza, catalogado como uno de los más importantes del mundo.

El mensaje de Rocha Cantú a Nawat Itsaragrisil

A través de las redes sociales de Miss Universo, el presidente global de la franquicia aseguró que no permitiría que los valores de respeto y dignidad hacia la mujer sean violentados y lamentó lo ocurrido con Nawat Itsaragrisil en su papel de anfitrión de la edición 2025.

“Él como anfitrión tiene la obligación de servirles (a las invitadas de los países que participan en el certamen), atenderles, apoyarlas, y ser responsable de que vivan una experiencia única, con amabilidad, y cordialidad”, aseguró.

Raúl Rocha Cantú manifestó su indignación y repudio hacia Nawat por la agresión pública realizada en contra de Fátima Bosch, representante de México, y lo señaló de haber humillado, insultado y faltado al respeto a la concursante.

Raúl Rocha Cantú manifestó su apoyo a Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025 (Instagram/@raulrocha777)

El empresario también condenó las acciones del anfitrión al llamar a seguridad en un intento de intimidar a la representante mexicana, además de que buscaba silenciarla y excluirla: “Basta, Nawat. A toda mujer en el mundo se le debe de respetar”, dijo.

De quién es el otro 50% de la franquicia Miss Universo

El magnate mexicano entró al mundo de los certámenes de belleza tras adquirir la mitad de Miss Universo global y desde entonces su rol ha sido clave dentro de la organización. El otro 50% pertenece a la empresaria Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

En 2022, Anne se convirtió en la primera mujer en ser dueña de la franquicia internacional y desde entonces generó cambios importantes, como la posibilidad de que participen todas las mujeres mayores de 18 años, según Business Insider.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip es dueña del 50% de Miss Universo desde 2022 (Instagram/@annejkn.official)

La empresaria es de Tailandia y forma parte de la familia de JKN Global Group, un negocio de alquiler de videos que pertenecía a sus padres y del cual se hizo cargo tras regresar de Sídney, Australia, en donde estudió la universidad.

Fue ella quien tuvo la idea de comenzar a transformar dicho negocio familiar en una distribuidora de contenidos, y realizó su primer trato con un documental que ofreció a la BBC Tailandia, de acuerdo con The Guardian.

Después, se introdujo en la industria de la belleza, comenzó a lanzar líneas de bebidas y suplementos alimenticios, y escaló hasta la cima del éxito hasta que compró el 50% de Miss Universo en octubre de 2022 por US$20 millones.