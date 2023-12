escuchar

Recientemente, se dio a conocer que Camila Homs y José Sosa estarían viviendo un momento muy especial en su relación, a meses de blanquear el romance y tras mostrarse muy enamorados en las redes sociales.

Luego de una escandalosa y mediática separación con Rodrigo De Paul, el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, y luego de un breve romance con el empresario Charly Benvenuto, la joven influencer encontró de nuevo el amor de la mano de José Sosa, con quien asegura estar súper feliz. Todo se confirmó luego de algunos rumores, cuando la propia Camila decidió compartir una foto de los dos en su cuenta de Instagram, haciendo oficial su relación.

Pero ahora, la pareja se encuentra lista para dar un gran paso en su vínculo, según reveló la panelista Estefi Berardi en Mañanísima (El Trece), donde detalló que la modelo realizó una solicitud en un exclusivo bario privado para vivir con el futbolista.

“Hay una pareja que me acabo de acordar que fue primicia mía, porque los enganché yo cuando empezaron a salir. Son dos bombas. Están no hace tanto tiempo, pero es como muy intenso y van viento en popa”, comenzó diciendo la ex Combate, en un tono enigmático.

Homs se mostró feliz en Punta del Este, de vacaciones con su novio

Asimismo, dejó en claro los detalles de este importante paso. “Tengo la prueba, porque enviaron la solicitud de admisión para irse a vivir a este country. Es un lugar donde viven varios del ambiente, por ejemplo, Daddy y Chipi viven ahí, Eliana Guercio y Chiquito Romero”, sumó.

“Son millonarios, los dos son famosos. Uno por su trabajo y otro heredado. Él pertenece al mundo del deporte”, continuó, para mantener la intriga de las identidades de los protagonistas.

Una vez que dio a conocer los nombres, dejó en claro que la relación no para de fluir y la idea de vivir juntos, acompañados por sus respectivos hijos, es un hecho. “Convivencia, están a full, súper enamorados, no para de crecer esta pareja”, exclamó la joven y aclaró: “Se fueron a vivir juntos a Hudson, José Sosa y Cami Homs, viento en popa esta pareja, convivencia. Quiero mostrar la prueba”.

La influencer y el futbolista decidieron vivir juntos

Estefi Berardi mostró al instante la solicitud en cuestión, en donde se veía con claridad que la que había hecho la petición era Camila y José Sosa aparecía en la misma como su cónyuge. Asimismo, se confirmó que, hasta el momento, la solicitud está en trámite.

La pareja se encuentra más enamorada que nunca. Recientemente, armaron sus valijas y partieron junto a sus respectivos chicos a Punta del Este, donde están disfrutando del verano y esperando el Año Nuevo.

Camila Homs se refirió a su relación con el futbolista y fue contundente

Hace un tiempo, antes de renunciar al Bailando 2023 (América TV) para pasar más tiempo con sus hijos, en una de las galas, Camila se sinceró sobre su nueva relación y dejó en claro el buen momento que está viviendo.

“Me siento más liberada, más relajada. Estoy bien en el amor, también es eso. Cuando uno está bien internamente, tu corazón está bien, todo está bien”, expresó la joven y añadió: “Llegó en un momento en el que no lo esperaba. Cuando te das por vencida, ahí llega”.