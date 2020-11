Padre e hijo miraban el partido de Argentina el martes a la noche cuando surgió el diálogo sobre los tatuajes y la reflexión del pequeño que sorprendió al conductor Crédito: Instagram

Con buena parte de su cuerpo tatuado, Marcelo Tinelliposee una notoria pasión por el arte de los tatuajes. Esa costumbre estética para toda la vida es compartida también por la mayoría de sus hijos. Excepto por el menor, Lorenzo, de seis años, que, por razones obvias, todavía no ha entrado en ese mundo de tinta y agujas. Y parece que tampoco quiere hacerlo en el futuro, de acuerdo a lo que el pequeño le dijo a su padre en un video que se difundió en redes sociales. Ahí, "Lolo" le explica al conductor de ShowMatch por qué no le gustaría hacerse tatuajes.

La tierna confesión de Lolo a su padre acerca de no querer tatuarse fue grabada por la mamá del pequeño y pareja del animador, Guillermina Valdes, que subió luego el video a sus historias deInstagram.

Allí se ve cómo padre e hijo están muy concentrados el martes a la noche viendo el partido de Argentina contra Perú, cuando en un momento, Lolo se distrae, mira a su papá, y le dice: "Igual, pa, te falta hacer acá". Mientras señala una parte del muslo del productor de LaFlía, que se encontraba sin tatuar.

"Ese me lo hago con vos cuando seamos más grandes los dos. Nos hacemos uno juntos un día", contesta Tinelli. Pero luego de unos instantes de reflexión, llega la respuesta de Lolo, que quizás no era la que esperaba su papá: "Igual, no me gusta hacerme tatuajes porque duele".

Pocos días atrás Lolo había exhibido un tatuaje en su cuello, pero era temporal Crédito: Instagram

Luego de escuchar esa contestación, el conductor mira a la cámara, y dice "Ah, bueno", y se corta la escena.

Lolo es hasta ahora el único de los cinco hijos del actual presidente de San Lorenzo que no tiene tatuajes. En este sentido, la que más se destaca por aplicar este arte sobre su cuerpo es Candelaria Tinelli, la mayor del conductor. La cantante e influencer, de 30 años, tiene una buena parte de su piel completamente tatuada.

Hace poco días, Candelaria subió una foto de su hermano menor Lolo con un tatuaje de un escorpión en el cuello, que llamó la atención de todos, hasta que llegó la aclaración: se trataba de un dibujo temporal.