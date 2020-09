Demi Lovato y su novio, Max Ehrich, conviven en una enorme y moderna mansión Crédito: The Sun

La cantante Demi Lovato y su prometido, el actor Max Ehrich, comenzaron su vida juntos en una nueva casa en Los Ángeles. La lujosa mansión, que cuenta con seis habitaciones, un cine y un ascensor, está valuada en siete millones de dólares y sorprendió a todos.

La casa, ubicada en el barrio de Studio City, también está equipada con nueve baños y una cocina con electrodomésticos de última generación, además de un gimnasio y una piscina de agua salada, según consignó The Sun.

Para ingresar a la exclusiva residencia hay un camino cerrado antes del garaje que sirve para estacionar dos autos, pero luego hay otro camino más largo que conduce a un segundo garaje subterráneo con espacio para hasta cuatro vehículos más.

La mansión de Demi Lovato, valuada en siete millones de dólares Crédito: The Sun

El terreno incluye coloridos jardines, un patio trasero sorprendentemente grande, donde está la piscina y allí también hay una cocina completa al aire libre con una parrilla con todas las comodidades.

En su interior, la vivienda cuenta con pisos de madera de tablones anchos, techos altos y mucha luz.

La mansión de Demi Lovato cuenta con seis habitaciones, un cine y ascensor Crédito: The Sun

La enorme sala de tonos cálido se encuentra frente a una moderna y gran cocina. Al lado de este espacio, aparece el comedor, donde se destaca una mesa de mármol y oro, acompañada con ocho asientos para disfrutar de una amistosa cena junto a Lovato y Ehrich, quienes se comprometieron hace algunos meses.

Pero eso no es todo. La residencia también tiene un dormitorio principal de tablones grises y pisos de madera decorado en blanco, y tiene un baño gris en suite con una enorme ducha de mármol blanco y una gran bañera. También hay un vestidor con mucho espacio donde se espera que Demi guarde sus modernos atuendos y vestuarios de sus exitosos shows.

La cocina de la mansión es moderna y tiene una mesa de mármol y oro Crédito: The Sun

Demi y Max se comprometieron a fines de julio, después de cinco meses de comenzar a salir. "Supe que te amaba desde el momento en que te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también lo hiciste. Nunca me había sentido tan incondicionalmente amado por alguien", escribió la ex chica Disney en una publicación dedicada a su futuro marido.