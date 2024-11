La millonaria cifra en dólares que cobra Mariah Carey por “All I Want For Christmas Is You”

No falta nada para que lleguen las fiestas. En tan solo un par de semanas, se empezará a sentir en el aire en espíritu navideño: los adornos de la temporada aparecerán de a poco en las calles, los comercios arrancarán a llenarse de personas en busca del regalo perfecto y los hits festivos volverán a sonar en todos lados.

La música es, sin dudas, uno de los elementos fundamentales de las fiestas. Y cuando de grandes éxitos navideños se trata, es imposible no pensar en Mariah Carey, quien desde hace años es la reina indiscutida de la temporada. Su merecido título se debe a All I Want For Christmas Is You, la canción festiva que la cantante lanzó en 1994 y que, hasta el día de hoy, no para de sonar en cada Navidad y de generarle ganancias a la artista.

Ni bien lanzó la canción, no llegó a ocupar los primeros puestos de los rankings, debido a las reglas que existían para llegar a lo más alto de las listas en ese entonces. Sin embargo, 25 años después, en el año 2019, la canción llegó al primer puesto del Billboard Hot 100. A partir de allí, se mantuvo durante cuatro años más en ese lugar, haciendo historia. En la actualidad, cada diciembre, la canción sigue escalando en las listas y creciendo en reproducciones (y, por lo tanto, en regalías).

Mariah Carey presentó su clásico navideño en Nueva York en 2019 (Foto: Kevin Mazur/Getty Images for MC) Kevin Mazur - Getty Images North America

Gracias a este éxito sin precedentes, ya se convirtió en una tradición para Carey “descongelar” All I Want For Christmas Is You cada primero de noviembre a través de un posteo en sus redes sociales. Año a año, la cantante vuelve a sorprender con la apertura de la temporada de Navidad, en la que suele anunciar que “ya es hora”, con su tradicional whistle tone o voz de silbido.

Este año, que coincide con el aniversario número 30 de la canción, Mariah anunció la llegada de su temporada del año favorita con un atrapante video en el que personificó Morticia Adams. Hacia el final del clip, la cantante despide su disfraz de Halloween (o Noche de Brujas) y le da paso a la Navidad al cambiar el tétrico traje por su clásico vestido de Mamá Noel.

Cuánto cobra Mariah Carey por All I Want For Christmas Is You

Según la revista Forbes, gracias al éxito All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey lleva recaudados más de 60 millones de dólares por las reproducciones que acumuló el tema desde su lanzamiento en 1994. Además, los expertos creen que cada año las ganancias que reciba la artista incrementarán.

Es importante destacar que esta millonaria cifra incluye solamente las reproducciones que tuvo la canción hasta el día de hoy. A ese monto, también se le suman las ganancias por descargas, ventas de discos, licencias para marcas o publicidades y otros tipos de regalías. Todavía no existe ningún cálculo exacto que estipule cuál sería el gran total que ingresa a la cuenta bancaria de Mariah cada año.

Mariah Carey recaudó más de 60 millones de dólares por las reproducciones de su hit de navidad Apple TV

Estas cifras no sorprenden al pensar en el impacto que tuvo la canción a lo largo de los años, y sobre todo recientemente. En la Navidad del 2023, por ejemplo, la canción navideña de Carey se convirtió en la más escuchada en un solo día en Spotify con 23.7 millones de reproducciones. Sin embargo, este récord fue superando rápidamente por Taylor Swift y Post Malone en abril de 2024, que con su canción Fortnight, que consiguieron 25.2 millones de reproducciones en un mismo día.