La palabra de Rolando Barbano tras dar positivo en alcoholemia: “No me di cuenta”

Este viernes por la noche, desde LAM (América TV) dieron a conocer que el periodista de policiales, Rolando Barbano, dio positivo en un test de alcoholemia en la madrugada de este jueves tras haber celebrado el Día del Amigo por adelantado. Las cámaras del programa fueron a buscar su declaración y el comunicador asumió la responsabilidad y ahora afronta las consecuencias.

Tras el resumen mediático, la periodista Julieta Argentina tomó la palabra y contó los detalles de lo sucedido con su colega. “Estamos en una semana particular por el Día del Amigo y algunos deciden festejar unos días antes para evitar este tema de la aglomeración en los bares y en los restaurantes”, introdujo, y luego detalló que la infracción fue en la zona de Núñez, entre el miércoles a la medianoche y la madrugada del jueves. Rolando Barbano dio positivo en el test con un 1,5, es decir, que por lo menos había consumido “más de cinco copas de vino”, según las panelistas.

“Ya con 0,5 tenés una disminución de los reflejos total”, acotó Jimena Capristo en ese momento. Sin embargo, destacaron que en el procedimiento se puso a disposición de los controles sin ningún tipo de problemas.

El descargo de Rolando Barbano tras la infracción

La historia no quedó ahí, ya que las cámaras del programa fueron a buscar el testimonio del prestigioso periodista de policiales. “Salí con un amigo, brindamos por el Día del Amigo. No me di cuenta, fui imprudente. Estaba muy cerca de mi casa. Conduje, hubo un control de alcoholemia, me presté al control y dio positivo”, manifestó.

Asimismo, añadió: “Me secuestraron el auto y ahora estoy en vías de responder legalmente a esto, que es lo que corresponde, que es hacerme cargo porque me equivoqué, cometí un error. Nunca lo había hecho en mi vida, nunca me había pasado, no fui consciente de lo que me había tomado, que me podía dar una alcoholemia positiva”.

Rolando Barbano, que hace pocas semanas estuvo en boca de todos por sus idas y vueltas con Marina Calabró, insistió en que se trató de un error. “Hice algo que está mal, que es haber manejado después de tomar alcohol, y ahora tengo que resolverlo con faltas. Estoy muy arrepentido, obviamente. No me va a volver a pasar, pero me equivoqué. Cuando uno comete un error, lo mejor es decirlo. Yo creo que no hay que tomar antes de conducir, la verdad subestimé lo que había tomado. No pensé que podía dar un positivo. Ahora estoy pagando las consecuencias, las multas, etcétera”, explicó.

Por último, el periodista se molestó porque la noticia rápidamente se difundió entre los programas de espectáculos. “No sé por qué se enteró todo el mundo, porque en realidad no deberían difundir quiénes hacen los controles: quién da positivo y quién no. Más cuando yo me presté para el control, no hice ningún escándalo, frené el auto, hablé con la gente, les di los documentos y firmé todas las actas. Me fui caminando a mi casa porque estaba a metros”, concluyó.

Tras las declaraciones, el panel de LAM comenzó a debatir el accionar del comunicador que se dedica a este tipo de contenido periodístico policial y está al tanto de todas las imprudencias que puede cometer un conductor alcoholizado.

