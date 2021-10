La particular cata de vinos en la TV Pública que desató la locura en las redes

El popular sommelier Fabricio Portelli pasó por Cocineros argentinos (Televisión Pública) y protagonizó un particular momento que se volvió viral en las redes. Es que, en el marco del programa que se emite al mediodía, el profesional gastronómico se dedicó a catar distintas variedades de vino con una singularidad: todos los productos eran envasados en caja de cartón.

“Una de las cosas que hay que dejar en claro es que estos vinos no son para que un sommelier se luzca, con esto de la tipicidad varietal, el terruño... Por eso son vinos que son para tomar como vos quieras”, comenzó Portelli. “Primero a mí me gusta chequear los olores por una cuestión de que me gusta sentir el vino”, añadió, previo a dar el primer sorbo a uno de los ejemplares. “Imaginate con esa entrañita como va a quedar”, comentó el sommelier, por la receta que se preparó ese día en el ciclo culinario.

Luego, el periodista especializado en vinos remarcó: “Se le puede poner hielo, soda... Hay gente que elige jugo, gaseosa. Sobre gustos no hay nada escrito y son indiscutibles. Lo más importante es que están elaborados por enólogos, como cualquier otro vino y que sirven para el disfrute diario”. Antes de dar cierre al segmento, la conductora añadió: “Este es un vino elaborado 100 por ciento a partir de uva y por enólogos, como cualquier otro vino”.

La propuesta causó distintas reacciones en las redes sociales. Algunos tomaron la iniciativa con humor: “Este país no para de generar bizarreadas”, comentó un usuario de Twitter, luego de que Cocineros argentinos se convirtiera en trending topic. “Vos no te das cuenta pero nos están llevando derecho al primer mundo, nos están mostrando lo que es bueno de verdad”, ironizó otro tuitero. También hubo algunos que consideraron el informe de mal gusto: “País terminando”, “Murió la TV Pública”, “¡Más piso de mercado que esto no se me ocurre!”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer, entre memes y burlas en referencia al video que ya tiene más de 100 mil reproducciones.

El programa Cocineros argentinos se volvió tendencia tras el informe de Fabricio Portelli y generó todo tipo de reacciones Twitter

Para los más críticos, la nota se interpretó como un indicador de la situación económica. “Cata de vinos en la TV Pública: hoy nos deleitamos con vino en cartón. Absoluto pobrismo electoral. Fin. Argentina, un lugar“, escribió el consultor Manuel Adorni. En el mismo sentido, otro tuitero acotó: “Si existe un sommelier de esto es porque ya estamos más cerca de Costa de Marfil que de las Baleares”.