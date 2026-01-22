Oscar 2026: dónde ver las películas animadas nominadas

Este jueves, mediante una transmisión en directo desde Los Ángeles, Danielle Brooks y Lewis Pullman comunicaron los nominados para la entrega de los Premios Oscar 2026, entre ellos las películas elegidas para cada terna de la celebración que tendrá lugar el 15 de marzo. Así la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas oficializó las favoritas para cada una de las 24 categorías. Enterate dónde y cómo ver los largometrajes seleccionados antes de la ceremonia.

Frankenstein es una de las películas nominadas para los Premios Oscar 2026 que podés disfrutar en Netflix (Ken Woroner/Netflix via AP) Ken Woroner - Netflix

Una por una: todas las películas nominadas para los Oscar 2026 y dónde verlas

Una batalla tras otra (HBO Max).

Sinners (HBO Max).

Sentimental Value (Prime Video y Apple TV).

Frankenstein (Netflix)

Sueños de trenes, un relato sobre los pioneros del Oeste (Netflix).

Sueños de trenes es furor y se posicionó entre las más vistas de Netflix en noviembre por la trama sensible que la identifica (Fuente: Tudum/Netflix)

Mejor película internacional

Un simple accidente (Prime Video y Apple TV).

Sirat (Movistar Plus).

Mejor película animada

Arco (potencialmente en Prime Video)

Elio (Disney+)

Las guerreras del K-Pop (Netflix).

Amélie et la Métaphysique des Tubes (potencialmente Prime Video).

Trailer oficial de "Sinners"

Películas no disponibles en las plataformas de streaming

Del total de películas nominadas, Hamnet, Avatar: Fuego y Ceniza y Zootopia 2 todavía permanecen en cartelera de los cines en la Argentina y no se confirmó el desembarco en alguna plataforma.

Del mismo modo, dentro de las que representan la terna de Mejor Película Internacional, el largometraje brasileño El agente secreto se estrenará en las salas de Latinoamérica en febrero, mientras que La voz de Hind Rajab todavía no cuenta con una firma extranjera que la distribuya por fuera de los límites de su país.