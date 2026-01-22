LA NACION

Oscar 2026: dónde ver las películas animadas nominadas

Descubrí qué largometrajes ya están disponibles en las plataformas de streaming y cuáles todavía están exhibidos en los cines

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Presentaron las películas nominadas a los Oscar 2026, enterate en qué plataformas podés verlas
Presentaron las películas nominadas a los Oscar 2026, enterate en qué plataformas podés verlas(Fuente: HBO Max / Universal Pictures)

Este jueves, mediante una transmisión en directo desde Los Ángeles, Danielle Brooks y Lewis Pullman comunicaron los nominados para la entrega de los Premios Oscar 2026, entre ellos las películas elegidas para cada terna de la celebración que tendrá lugar el 15 de marzo. Así la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas oficializó las favoritas para cada una de las 24 categorías. Enterate dónde y cómo ver los largometrajes seleccionados antes de la ceremonia.

Frankenstein es una de las películas nominadas para los Premios Oscar 2026 que podés disfrutar en Netflix (Ken Woroner/Netflix via AP)
Frankenstein es una de las películas nominadas para los Premios Oscar 2026 que podés disfrutar en Netflix (Ken Woroner/Netflix via AP)Ken Woroner - Netflix

Una por una: todas las películas nominadas para los Oscar 2026 y dónde verlas

  • Una batalla tras otra (HBO Max).
  • Sinners (HBO Max).
  • Sentimental Value (Prime Video y Apple TV).
  • Frankenstein (Netflix)
  • Sueños de trenes, un relato sobre los pioneros del Oeste (Netflix).
Sueños de trenes es furor y se posicionó entre las más vistas de Netflix en noviembre por la trama sensible que la identifica
Sueños de trenes es furor y se posicionó entre las más vistas de Netflix en noviembre por la trama sensible que la identifica(Fuente: Tudum/Netflix)

Mejor película internacional

  • Un simple accidente (Prime Video y Apple TV).
  • Sirat (Movistar Plus).

Mejor película animada

  • Arco (potencialmente en Prime Video)
  • Elio (Disney+)
  • Las guerreras del K-Pop (Netflix).
  • Amélie et la Métaphysique des Tubes (potencialmente Prime Video).
Trailer oficial de "Sinners"
Trailer oficial de "Sinners"

Películas no disponibles en las plataformas de streaming

Del total de películas nominadas, Hamnet, Avatar: Fuego y Ceniza y Zootopia 2 todavía permanecen en cartelera de los cines en la Argentina y no se confirmó el desembarco en alguna plataforma.

Del mismo modo, dentro de las que representan la terna de Mejor Película Internacional, el largometraje brasileño El agente secreto se estrenará en las salas de Latinoamérica en febrero, mientras que La voz de Hind Rajab todavía no cuenta con una firma extranjera que la distribuya por fuera de los límites de su país.

LA NACION
Qué Sale
Más leídas de Espectáculos
  1. Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale
    1

    Ámbar de Benedictis se dio un chapuzón en las playas de Punta del Este y sorprendió por el parecido con su madre, Juana Viale

  2. Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham
    2

    Carla Quevedo contó su experiencia con Nicola Peltz, la esposa de Brooklyn Beckham: “Me hizo esperarla afuera del baño”

  3. Quién es Chase Infiniti, la actriz revelación que tiene a todo Hollywood a sus pies
    3

    Quién es Chase Infiniti, la actriz revelación que tiene a todo Hollywood a sus pies

  4. La reacción de Dolores Fonzi tras enterarse que Belén, su película, no fue nominada
    4

    La reacción de Dolores Fonzi tras enterarse que Belén, su película no fue nominada a los Premios Oscar