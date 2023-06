La picante respuesta de Ángel de Brito cuando le preguntaron si es “el Jorge Rial de la época”

escuchar

Ángel de Brito está pasando por un gran momento profesional en la conducción de LAM, el clásico programa de espectáculos que se destaca entre lo más visto en América TV. Un claro ejemplo de eso es que este año fue nominado en los Martín Fierro por su labor como Mejor Conductor.

El periodista, además, aprovecha su popularidad para conectarse con sus seguidores a través de las redes sociales. Allí, realizó una de sus habituales sesiones en Instagram en la que responde preguntas de sus seguidores. En una de sus respuestas apuntó, con picardía, contra Jorge Rial.

Se trató de una pregunta que se refería al conductor que estuvo al frente de Intrusos por muchos años: “¿Sos el Rial de esta época?”, le consultaron. Ante esto, el presentador de LAM lanzó un comentario contundente en contra de su colega.

En ese sentido, De Brito aseguró que no tienen nada en común con Rial, de quien dijo ser “completamente lo opuesto”. Y retrucó: “No amenazo, no pido nada a cambio, no llamo para bajar temas y no choco la Ferrari”.

Ángel de Brito apuntó contra Jore Rial a través de sus redes sociales. Fuente: captura de Instagram Instagram

De esa manera, de Brito expuso ante sus tres millones de seguidores la forma en que Jorge Rial se habría manejado en los medios de comunicación. Además, dio a entender lo tensa que está en este momento la relación entre los dos periodistas, que habría empeorado después que de Brito invitara a More Rial a su programa y ella diera allí detalles personales sobre su relación con su padre.

La despedida a Andrea Taboada de LAM

Por otro lado, este fin de semana el conductor también usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras de afecto a Andrea Taboada, una de las “angelitas” quien dejó el ciclo este viernes. Su salida fue muy emotiva, ya que la periodista fue una de las primeras panelistas de LAM y, hace años, trabaja junto a de Brito.

Tras despedir ante las cámaras a su compañera del programa, el conductor publicó en su cuenta de Instagram unas fotos de los dos juntos abrazados y riendo, tras la última emisión en la que estuvo la periodista. “Nos despedimos varias veces, y esta es una más de ellas. Sos una gran profesional, gran compañera y buena amiga”, expresó De Brito debajo del posteo.

“Te quiero Andrea y te deseo lo mejor en este gran proyecto que arrancás. Nos vemos pronto en LAM o algún proyecto que ya sé, pero no puedo contar”, señaló De Brito, con un tono misterioso.

El periodista ya le había dedicado unas palabras de despedida a Taboada antes de que finalizara el programa del viernes. Allí, invitó a su compañera al centro del escenario y la abrazó con mucho cariño. “Quiero agradecerle a Andrea Taboada que nos acompañó estos casi 1800 programas. Es una excelente profesional, una gran amiga, querida por todo el mundo. Se va, y tuvo muchas propuestas para trabajar, pero se va a quedar trabajando acá, ya lo podemos decir”, dijo de Brito.

Por su parte, al tomar la palabra, la panelista contó: “Sí, ya lo podemos decir. La verdad es que estoy muy contenta de que Lucas González, todo el equipo de producción de Mandarina, y Mariana Fabbiani, con toda la mejor de las ondas, me convocaran para estar en DDM (El diario de Mariana), así que estoy muy contenta. Muchas gracias a Mariana, el lunes hay ensayo, así que ya estoy con las pilas en DDM, que vuelve a este canal”.

