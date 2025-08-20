La polémica en los Martín Fierro por la incorporación de premios para mascotas

A medida que los años pasan, los Premios Martín Fierro suman nuevas categorías y ternas en su lista. Después de que muchos estuvieran en desacuerdo en reconocer el trabajo de los influencers dentro del Martín Fierro Digital, o por la creación de los Martín Fierro de la Moda y el Latino, ahora hay otra incorporación que generó aún más polémica: una versión exclusiva para mascotas.

“Ventura, no me metas el perro, ¿se viene el Martín Fierro de mascotas, sí o no?“, le preguntó Luis Bremer este martes a Luis Ventura en A la tarde (América TV). “Sí, no sé si puedo decir con la empresa que estuve hablando”, dijo con entusiasmo sobre la estatuilla que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregará próximamente.

Pese a que Ventura no brindó demasiados detalles, se especula sobre los posibles homenajes póstumos que se les rendirían a las famosas mascotas del espectáculo nacional. En esta lista se encuentran Jazmín, el perro que acompañó a Susana Giménez; Violeta, la perra que interpretó a Fatiga en Casados con Hijos; Cristóbal, el emblemático chihuahua de Moria Casán; y Óscar, el recordado gato de Graciela Alfano.

El anuncio causó polémica en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en expresar su desacuerdo. “El Martín Fierro de Mascotas es una vergüenza. El premio más popular de la Argentina ahora es un pisapapeles"; “Alguien me puede decir que es eso del Martin Fierro Mascotas y de quienes son las mascotas que participan de las ternas? Es para saber si le compro un vestidito a Michita o cancelo plan” y “Sigan devaluando un premio que alguna vez tuvo prestigio”, fueron solo algunos de los comentarios al respecto.

Cabe recordar que hasta el momento existen diez categorías de los Premios Martín Fierro:

Martín Fierro de Televisión

Martín Fierro de Radio

Martín Fierro Digital

Martín Fierro de la Moda

Martín Fierro Federal

Martín Fierro Latino

Martín Fierro de Cable

Martín Fierro de Cine y Series

Martín Fierro de Portales Web

Martín Fierro de Teatro

