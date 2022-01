La pregunta de Gonzalo Heredia sobre una serie de Netflix que abrió un debate en las redes

Entre los famosos que son muy activos en las redes sociales, sin duda se encuentra Gonzalo Heredia. Además de compartir parte de su trabajo y sus intereses, el actor suele intercambiar opiniones con sus seguidores. En un reciente posteo lanzó una pregunta que generó un debate entre los usuarios.

Heredia contó en la red social del pajarito que se enganchó MAID: Las cosas por limpiar (Netflix) y les preguntó a sus seguidores si era o no una buena serie. Rápidamente, los usuarios respondieron su consulta.

“Che, la serie esa MAID (Las cosas por limpiar) está muy bien ¿o tengo la vara muy baja?”, fue la pregunta que abrió el debate. Los cibernautas no dudaron en dar su opinión y hasta criticar a la serie creada por Molly Smith Metzler y protagonizada por Margaret Qualley.

La pregunta de Gonzalo Heredia en su Twitter (Foto: Captura Twitter/@gonzaloherediao)

“Muy buena”; “Me resultó hermosa. Muy dura y muy real. Sobre todo la relación madre e hija”; “Me encantó”; “Es una serie muy interesante y especialmente si te interesa poder analizar lo social”; “Se refleja un tema que es tan real y pasa creo en todas las clases sociales”; fueron algunas de las tantas respuestas que recibió el protagonista de La 1/5/18 (eltrece).

No obstante, algunos de los usuarios coincidieron en que si bien les gustó la trama y la historia, la consideraron muy dramática. Mientras que unos pocos, la tildaron de tener un argumento básico, que no les entusiasmó y por ende, no la terminaron de ver.

El actor abrió un debate en las redes con una pregunta (Foto: Instagram/@gonzlaoezequielheredia)

En rigor, la serie se inspiró en el libro Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: Trabajo duro, salario bajo y la voluntad de una madre de sobrevivir), de Stephanie Land, quien relata en sus memorias todo lo que atravesó tras dejar a su marido violento.

La mujer que inspiró la verdadera historia de la nueva serie que rompe récords en audiencias de Netflix Instagram Stephanie Land

En la historia, estrenada en octubre en Netflix, el papel de Land lo encarna Margaret Qualley. En tanto, Andie MacDowell - al igual que en la vida real- se calza el papel de la madre de la protagonista. El elenco se completa con Nick Robinson, Billy Burke, Tracy Vilar, Raymond Ablack y Aimee Carrero, entre otros actores.

Las cosas por limpiar, la conmovedora miniserie que rankea alto entre las preferencias de los usuarios de Netflix Netflix

En la primera temporada, que se extiende durante 10 episodios, se abordan las experiencias de Alex (Margaret Qualley), una joven de 23 años y madre de una niña de dos que toma la decisión de separarse de Sean (Nick Robinson), su marido violento y abusivo.

El libro de Land: "Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive (Mucama: trabajo duro, poco pago y la voluntad de una madre de sobrevivir)

Tras huir una noche de la casa en la que vivía con su expareja, la joven de repente se encuentra sin un lugar dónde quedarse, ni dinero para comer, lo que le genera atravesar una odisea.

En ese contexto, acepta un trabajo de empleada doméstica mientras lucha contra viento y marea para definir su propio valor, salir adelante y conservar la custodia de su hija.