La respuesta de Ivana Nadal a una seguidora que la comparó con Jimena Barón

14 de abril de 2020 • 12:05

Ivana Nadal es una de las celebridades argentinas que mejor se lleva con Instagram. Desde hace un buen tiempo se dedica a subir contenido de todo tipo : además de compartir fotos de vacaciones con su pareja, graba videos en los que muestra cómo entrenar y comparte sus tips de cuidado del pelo y alimentación saludable.

Sin embargo, desde que comenzó la cuarentena por coronavirus , la modelo se acercó mucho más a sus seguidores, pidiéndoles que le cuenten cómo transitan el confinamiento y buscando acompañarlos desde lo emocional.

La relación entre Nadal y sus seguidores es tan estrecha que, en las últimas horas, la modelo se mostró emocionada por el feedback que recibe. "No puedo más, me dan ganas de llorar", dijo en una story que publicó, en la que se la ve al borde de las lágrimas. "Mirá como tengo los ojos, no sé qué decir, ¡gracias!".

Aunque la mayor parte de los mensajes que recibe Nadal son palabras de afecto y aliento, otros usuarios la critican por los videos y fotos en los que se la ve con poca ropa. "Antes eras más natural, parecés Jimena Barón , otra cosa que no sea tu cuerpo no mostrás. Como si fuera mercadería. No lavas? No limpias?", le escribió una seguidora.

Ofendida, Nadal compartió una captura del comentario y agregó: "Qué comentario tan triste, pobrecita". Y además, grabó una serie de stories refiriéndose al tema, ya que muchos seguidores se mostraron preocupados por su reacción. "Amorcitos de mi vida, quédense tranquilos, tranquilas, tranquiles, no me afecta el comentario que subí, lo subí porque de 6000 comentarios que hicieron fue el único que intentaba herir mis sentimientos", apuntó.

Y luego hizo su descargo: "Primero, quiero decir que no me ofende que me comparen con Jimena Barón: me parece una bomba atómica, una laburadora absoluta y una madraza, así que nada, copado si cada vez me parezco más.. igual eso seria ilógico porque nadie se parece a nadie", sostuvo. "Y segundo, '¿no lavás?, ¿no limpiás?' no hay comentario más machista.. ¿qué voy a subir un video lavando, limpiando la caca del perro en el jardín?", se preguntó entre risas.