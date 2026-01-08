Qué se sabe de la historia de amor entre el galán de Televisa Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez en Venezuela

El actor oriundo de Caracas, Venezuela, Fernando Carrillo recordó la relación amorosa que mantuvo durante varios años con Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos. En sus declaraciones a la televisión chilena, abordó tanto el contexto político, como el vínculo personal.

Qué dijo Fernando Carrillo sobre su relación con Delcy Rodríguez

En una entrevista concedida a Chilevisión desde su casa en Caracas, Carrillo contó que mantuvo un romance con la presidenta interina durante tres años y la definió como el vínculo “más significativo de su vida” y su “gran amor”.

Afirmó que había regresado a Venezuela por una relación con proyección de matrimonio

Durante la charla, el actor expresó su admiración por la dirigente venezolana y afirmó que siempre la vio “defendiendo a su padre y a sus amigos”, lo que, según dijo, reforzó su respeto personal hacia ella.

Carrillo también rechazó las versiones que circularon sobre Rodríguez y que la vinculan con una supuesta traición a Nicolás Maduro. Frente a esos rumores, sostuvo que ese escenario resultaba imposible y defendió la lealtad política de su expareja.

“Imposible, si hay alguien chavista en Venezuela, es el presidente Maduro, y si hay alguien madurista en Venezuela, es la vicepresidenta Delcy Rodríguez”. Y afirmó: “No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente”.

Esta no es la primera vez que el actor aborda el vínculo. En un archivo televisivo de 2004, cuando mantenía una relación con Rodríguez, Carrillo había contado que regresó a Venezuela porque allí estaba la persona con la que pensaba casarse “en algún momento”.

La trayectoria profesional de Fernando Carrillo

Según su ficha biográfica en IMDb, Carrillo nació el 6 de enero de 1970 en Caracas y realizó gran parte de su formación en Londres. Luego regresó a su país, donde cursó estudios en la Universidad Central de Venezuela.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran María Isabel (1997 - 1998), donde interpretó a Ricardo Mendiola a lo largo de 124 episodios. También formó parte de Rosalinda (1999), con el personaje Fernando José Altamirano del Castillo. A su vez, actuó en Las llaves de la independencia (2004) y Pit Fighter (2005).

Fernando Carrillo construyó su carrera principalmente en telenovelas y producciones audiovisuales Instagram Carrillo

Fernando Carrillo y su matrimonio con Catherine Fulop

La única persona con la que estuvo casado fue con la exmodelo y actriz Catherine Fulop entre 1990 y 1994.

En una entrevista televisiva concedida en 2018 al programa Podemos Hablar, Fulop relató que Carrillo le fue infiel el mismo día en que regresaban de su casamiento por civil. Según contó, fue el propio actor quien se lo dijo esa misma noche.

Fulop precisó que Carrillo le planteó la situación con la idea de iniciar una nueva etapa y hacer “borrón y cuenta nueva”. La relación se extendió solo durante cuatro años entre 1990 y 1994.