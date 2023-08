escuchar

Desde hace unos meses, Candelaria Tinelli se encuentra instalada en Europa debido a que decidió acompañar a su pareja, Coti Sorokin, en su gira musical por el Viejo continente. Son los días lejos de su casa, los retratados por la hija del conductor, quien no duda en compartir este material en su cuenta de Instagram, en línea con su frecuente actividad en redes sociales. Y fue recientemente que en medio de sus pintorescos paseos con paradisíacos paisajes, la joven hizo una particular propuesta que dejó al descubierto un aspecto que muchas personas que están en el exterior atraviesan: estar solos.

“¿Alguien por Madrid que quiera hacer un plan conmigo? Me aburro. Soy re divertida mal, ahre”, escribió Cande Tinelli junto a una foto en Instagram en la que se la observa en un auto, lista para salir a pasear, claramente sin compañía. De esta forma, puso en evidencia uno de los aspectos que muchas personas que están lejos de casa pasan, al no tener a su círculo íntimo cerca y los planes de diversión pasan a ser salidas solitarias. Y por supuesto, apeló a alguno de sus 4 millones de seguidores.

Candelaria Tinelli se encuentra en España y en medio de un aburrimiento hizo una propuesta en redes sociales (Foto Instagram @candelariatinelli)

Acto seguido, la joven continuó con la exposición de su día y compartió la visita que hizo al Museo del Prado, en el que retrató diversas obras para mostrárselas a sus seguidores. Lo que sí no mostró fue si su pedido tuvo respuestas positivas al conseguir compañía para el plan cultural que finalmente realizó.

La hija del conductor fue a ver arte al Museo del Prado (Foto Instagram @candelariatinelli)

A pesar de haber dejado a la luz que la soledad es parte de este viaje, la cantante no deja de mostrar los diversos planes que realiza en donde se muestra muy feliz. Por el momento, no comunicó cuándo será su vuelta a la Argentina, pero los compromisos laborales de su pareja se extienden hasta mediados de septiembre, luego tiene pautados shows en tierra nacional.

El mal momento de Cande Tinelli en España

Los paseos y salidas forman parte de la estadía de Candelaria en Madrid, España, en donde recorre distintas instalaciones y fue en este contexto en el que atravesó un incómodo momento, que no dudó en relatar en su cuenta de Instagram.

“Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación, fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, detalló en la publicación. Luego, apeló a encontrar a la persona que la interceptó: “Si me está leyendo, espero su mensaje, señora”.

Cande Tinelli vivió un tenso momento en Madrid (Foto Instagram @candelariatinelli)

Acto seguido, en una segunda publicación, ironizó acerca del motivo que llevó a esta mujer a hablar a ella sobre este problema que atraviesa el país, donde presuntamente la señaló como una de las culpables de este malestar que provoca en los argentinos: “Capaz piensa que soy la Ministra de economía”. Asimismo, un tanto más seria, esbozó la posibilidad que la mujer se mostrara molesta por su presencia en España, aunque claro, destacó que esta persona también estaba allí y haciendo compras, detalla que presuntamente destacó debido a que las finanzas era el eje de esta mujer que le hizo el escándalo que detalló.