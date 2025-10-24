Las mejores series y películas para ver este sábado 25 y domingo 26 de octubre en Netflix

Después de una semana calurosa en gran parte del país, este fin de semana vendrá con cierta inestabilidad en cuanto al clima. Debido a esto es que uno de los planes que se posiciona en los próximos dos días de relax es quedarse en casa viendo el mejor contenido de Netflix.

El gigante del streaming preparó la lista de las producciones más frecuentadas por los suscriptores de Argentina Foto: Pexels

En ese sentido es que te presentamos las cinco mejores series y películas para ver este sábado 25 y domingo 26 de octubre en la plataforma estrella, ranking que devela cuáles son las producciones más frecuentadas por los suscriptores de Argentina.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. El monstruo de Florencia (2025)

Suspenso/True Crime. Cuando el Monstruo de Florencia ataca de nuevo en 1982 y mata a otra pareja joven, la policía recuerda un homicidio de 1968 que también ocurrió en un auto y por la noche. La policía busca pistas y un sospechoso se esconde cuando la verdadera naturaleza de un atormentado lío amoroso del pasado sale a la luz. Duración: cuatro episodios. Ver El monstruo de Florencia.

El monstruo de Florencia, tráiler

2. Nadie nos vio partir (2025)

Drama/Suspenso. Narra la búsqueda de una madre para recuperar a sus hijos, quienes fueron secuestrados por su marido como venganza. Esto marca el inicio del enfrentamiento entre dos de las familias más poderosas de la comunidad judía mexicana en la década de 1960. Duración: cinco episodios. Ver Nadie nos vio partir.

Tráiler oficial de Nadie nos vio partir

3. Reclutas (2025)

Drama/Basadas en hechos reales. Ambientada en el duro e impredecible mundo del Cuerpo de Marines de Estados Unidos de 1990, cuando el ejército todavía no admitía a personas gay. La historia sigue a Cameron Cope, un joven sin rumbo que aún no habló abiertamente de su sexualidad y a su mejor amigo Ray McAffey, heterosexual e hijo de un marine condecorado. Juntos tendrán que lidiar con el campo de entrenamiento, donde forjarán lazos inesperados y descubrirán su verdadero yo en un lugar que les exige más de lo que creían poder dar. Duración: ocho episodios. Ver Reclutas.

Tráiler oficial de Reclutas

4. Monstruo: la historia de Ed Gein (2025)

Drama/Terror. En los campos del Wisconsin rural de los años 50, un hombre solitario, amable y aparentemente inofensivo llamado Eddie Gein vivía en una granja en ruinas, donde ocultaba una “casa de los horrores” tan espeluznante que redefiniría la pesadilla americana. Impulsado por la soledad, la psicosis y una obsesión absoluta con su madre, los perversos crímenes de Gein dieron vida a un nuevo tipo de monstruo, lo que dejó un legado macabro que engendró monstruos en la ficción creados a su imagen, y encendiendo una obsesión cultural por los criminales psicológicamente desviados. Duración: ocho episodios. Ver Monstruo: la historia de Ed Gein.

Montruos: La historia de Ed Gein, tráiler oficial

5. Animal (2025)

Comedia/Animal. Antón es un veterinario rural gallego que se ve obligado a aceptar un trabajo en una tienda-boutique para mascotas dirigida por su sobrina Uxía, junto a quien descubrirá que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro. Duración: nueve episodios. Ver Animal.

Animal, la nueva serie española que llegó a Netflix

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. 27 noches (2025)

Drama/Comedia. Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica por petición de sus hijas, quienes aseguran que sufre demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente eligió vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna. Duración: 1 h 48 min. Ver 27 noches.

27 noches, adelanto

2. La vecina perfecta (2025)

Documental. Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de “stand your ground”. Duración: 1 h 37 min. Ver La vecina perfecta.

La vecina perfecta, tráiler

3. Caramelo (2025)

Suspenso/Drama. Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef encuentra consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas. Duración: 1 h 40 min. Ver Caramelo.

Caramelo, tráiler oficial

4. Ni una palabra (2001)

Suspenso/Secuestro. Un psiquiatra intenta obtener un número clave de parte de un perturbado mental o unos secuestradores matarán a su hija. Duración: 1 h 53 min. Ver Ni una palabra.

Ni una palabra, tráiler

5. Las guerreras K-pop (2025)

Fantasía. La película animada sigue a tres ídolas del K‑pop que, además de cantar y bailar, son secretamente cazadoras de demonios. Juntas deben enfrentar a una banda rival de hombres poseída por fuerzas oscuras que amenaza con robar las almas de sus fans. Con mucha música, humor y acción, la historia mezcla el mundo del espectáculo con la fantasía y la aventura. Duración: 1 h 35 m. Ver Las guerreras K-pop.