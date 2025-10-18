Pasión, misterio y drama: la serie de Netflix de diez capítulos ideal para el fin de semana

El misterio es uno de los condimentos más exquisitos que invita a los televidentes a querer deleitarse con alguna que otra producción que ofrece Netflix; pero, si esta tiene un toque de erotismo, crimen y traición, puede convertirse en una gran elección para maratonear durante el fin de semana. Y esto ocurre con Diario de un gigoló, otro título tentador del gigante del streaming.

Dirigida por el argentino Mariano Ardanaz, la serie de diez capítulos se filmó entre México y España y, pese a que se estrenó en la N roja en 2022, este año volvió a acaparar la atención de los suscriptores, quienes lo pusieron nuevamente en el foco de la plataforma, pero ¿qué es lo que la hace tan atrapante?

La ficción de origen mexicano-argentino gira en torno a Emanuel, un atractivo y exitoso gigoló de lujo que es contratado por su clienta, Ana, para ayudar a su hija deprimida, Julia. La misión se complica cuando Emanuel y Julia se enamoran, por lo que rompen la regla de oro de su profesión. La situación escala a un thriller cuando Ana es asesinada y Emanuel se convierte en el principal sospechoso, quien tiene que luchar para demostrar su inocencia mientras se desvela una oscura red de secretos familiares.

“La vida de un gigoló empieza a desmoronarse cuando se involucra en los asuntos familiares de una clienta y rompe la regla de oro de su profesión: no enamorarse”, dice la sinopsis oficial por la que gran parte de la audiencia ya comenzó a verla.

“Es una trama que va llevando algo confuso y el final hace que te vuele la cabeza”; “Me atrapó desde el comienzo... Muy bien actuada... Recorre muchos géneros y es una serie donde prevalecen los sentimientos. Sumamente recomendable” y “No quepo en mí de lo bien hecha que está, de lo excelentemente bien resuelto que está el tema multicultural en esa complicadísima combinación de actores de tantas nacionalidades”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las reseñas de Google.

El reparto está encabezado por Jesús Castro (conocido por La Reina del Sur y Brigada Costa del Sol) y Victoria White (Buscando a Frida). Junto a ellos, hay figuras internacionales como la mexicana Fabiola Campomanes (El Juego de las Llaves), el venezolano Francisco Denis (Narcos), la mexicana Adriana Barraza (nominada al Oscar por Babel), Begoña Narváez, Alosian Vivancos, y los argentinos Eugenia Tobal e Ignacio Gadano.

Tres títulos similares a Diario de un gigoló para ver en Netflix

1. Oscuro deseo (2020)

El matrimonio y la vida de Alma, una profesora universitaria, cambia para siempre cuando conoce a Darío, un hombre más joven que ella, con el que inicia un apasionado romance. Duración: dos temporadas. Ver Oscuro deseo.

Oscuro deseo temporada 1, tráiler oficial

2. Obsesión (2023)

La aventura de un respetado cirujano londinense con la prometida de su hijo se convierte en un enamoramiento erótico que amenaza con cambiar sus vidas para siempre. Duración: una temporada. Ver Obsesión.

Obsesión, tráiler oficial

3. Mea culpa (2024)

Después de aceptar el caso de un artista acusado de asesinato, una abogada defensora se ve forzada a elegir entre su familia, el deber y sus instintos más básicos. Duración: 2 h. Ver Mea culpa.