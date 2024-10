Las pruebas que demostraría que Sebastián Ortega y Valentina Zenere terminaron su corto romance

Escuchar

Fue a mediados de septiembre cuando Sebastián Ortega y Valentina Zenere decidieron no esconderse más y mostrar en público que, lo que en principio fue una relación laboral, terminó en romance. Pero en las últimas horas, el productor fue visto a los besos con su expareja y se generó un escándalo.

Las imágenes de Sebastián Ortega a los abrazos con su ex (Foto: captura TV)

Se trata de la modelo Carla Moure, con quien el guionista estuvo de novio durante diez años. La información la dio a conocer Karina Mazzocco este miércoles 16 de octubre en A la tarde (América TV). “Sebastián Ortega a los besos y abrazos con su ex, a solo un mes de confirmar el romance con Valentina Zenere. Es información de alto impacto”, dijo la conductora y mostró las imágenes que se viralizaron.

Acto seguido, le solicitó a sus compañeros que relaten el historial amoroso del dueño de la productora Underground Contenidos. “Ortega estuvo en pareja durante varios años con Carla Moure. Fue su última relación después de estar con Guillermina Valdés. En este tiempo más reciente, blanqueó su noviazgo con Valentina Zenere”, comentó Daniel Ambrosino.

Sebastián Ortega y Carla Moure estuvieron una década juntos

Pero, según contaron, la actriz también se habría reencontrado con un viejo amor. “Mientras esto pasaba en Palermo, en Madrid aparecieron fotos y videos de Valentina Zenere a los arrumacos con Mateo Rusconi. ¿Quién es Mateo Rusconi? Alguien que fue amigo, después novio y después volvió a ser amigo de Valentina. Dicen que tienen muy buena relación y se los ve en un boliche, a los besos y a los abrazos”, contó Damián Rojo.

La conductora quiso saber quién era Rusconi, por lo que el periodista le respondió: “Es DJ de la Bresh de España. Es hijo de Maximiliano Rusconi, exfiscal de la Nación y abogado de Julio de Vido”.

Por su parte, Luis Ventura analizó la foto y lanzó: “Si no me dicen que es su ex, yo diría que se trata de una pareja. Es un abrazo envolvente”.

Mientras especulaban sobre qué había pasado entre Zenere y Ortega, Luis Bremer anunció un último momento. “¿Cuál es la situación actual entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere en este momento? Me informan que ‘está todo bien’”, señaló. “¿Y esto qué es?”, indagó Mazzocco, por lo que el panelista dio a entender que podría tratarse de una relación poli amorosa: “Y esto es ‘felices los cuatro’ y está todo bien, chicos. Seguimos suscribiendo discursos de 2018, la monogamia exclusiva, abrámonos un poquito”.

Cabe recordar que el 15 de septiembre, el director y su protagonista se mostraron muy juntos tras comenzar el rodaje del spin-off de la serie El Marginal, En el barro, dado que fueron vistos de la mano, llegando a un evento. Previo a esto, a él se lo vinculó con Solange Rivas, una famosa periodista, pareja del futbolista Nicolás Colazo.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere, el día que oficializaron su romance RS

En agosto, una de las panelistas del programa de Amalia ‘Yuyito’ González, informó que Ortega había sido visto a los besos con la conductora de Fox Sports en un reconocido restaurante de Zona Norte. “Me llegó una foto de los dos juntos, en Pilar, tomando una merienda, con los hijos de él, así que está re blanqueado, además estaban a los besos”, expresó Marcia “Pochi” Frisciotti en ese momento. Sin embargo, la información ni el romance se confirmaron y, por su parte, la rubia se mostró nuevamente con su marido.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere trabajaron juntos en El barro, el spin-off del Marginal RS

Vale la pena recordar que, antes de su noviazgo de una década con Moure, Sebastián Ortega estuvo 13 años con Guillermina Valdés y fruto de ese amor nacieron Dante, Helena y Paloma.

LA NACION