Laurita Fernández se cansó y le hizo frente a los rumores de infidelidad

Luego de que circularan diversas especulaciones sobre el supuesto romance secreto de Laurita Fernández con un compañero de trabajo, la conductora de Bienvenidos a ganar (El Nueve) brindó una entrevista a Desayuno Americano (América) y se mostró indignada con los rumores que circulan. “Es horrible porque se dice con tanta violencia, además, que no me deja de sorprender”, lamentó.

Laurita Fernández y Claudio Brusca oficializaron su noviazgo en octubre de 2022 (Foto: Instagram @soyclaudiobrusca)

Días atrás comenzó a circular el rumor de que un compañero del canal llamado Emiliano Toper era en discordia en el noviazgo de la bailarina con Claudio ‘Peluca’ Brusca. Sobre esto, la conductora fue tajante: “Nada que ver. Salí a hablar porque es alguien que labura con nosotros, que trabaja con Pelu hace más de seis años, que es un pibe amoroso y es divino y lo nuestro es un vínculo re lindo, re sano”.

“Por suerte dicen eso de alguien que está en el canal con nosotros, que Pelu sabe más la diaria que nadie”, agregó en su descargo. Acto seguido, reflexionó sobre el alcance y las consecuencias que pueden llegar a tener los rumores: “Imagínate si dicen algo de algún ámbito en el que él no está, entonces genera algún tipo de cosa rara. Es horrible porque se dice con tanta violencia, además, que no me deja de sorprender”.

Laurita Fernández convive con el productor Claudio “Peluca” Brusca desde el año pasado (Foto: Instagram @holasoylaurita )

En ese sentido, Laurita apuntó directamente contra el periodismo: “Entiendo que muchos, quizás a la vieja usanza, lo dicen en potencial, dicen ‘me contaron cosas’, ‘estaría’, pero otros… como ahora hay una moda de decir ‘no’, ‘sí’, ‘es así’ aseguran o afirman cosas. No puedo creer cómo se inventan y con la impunidad o con la violencia con que se dicen las cosas“. Al ser consultada por el notero si se refería al panelista de LAM Pepe Ochoa, quien fue el primero en hablar de los rumores de infidelidad en la pareja de la bailarina, ella prefirió no responder.

Qué dijo Laurita Fernández sobre su relación con Claudio “Peluca” Brusca

Por otro lado, la conductora contó cómo se siente con respecto a su pareja y en qué situación se encuentran. “Hay cosas que, a veces, uno ni siquiera quiere salir a hablar o contar porque no las tenés internamente resueltas. Estamos viendo con muchísimo amor cuál es la mejor manera de seguir adelante, para que sea lo mejor para los dos”, sostuvo.

A su vez, dejó en claro cuáles son sus sentimientos hacia Peluca: “Hay muchísimo amor de por medio. Quizás a veces hay que ver cuál es la mejor manera, pero después -a raíz de eso y de que uno no quiere salir a aclarar nada porque no hay nada que aclarar o que por ahí ni siquiera lo tenés procesado, analizado o resuelto internamente- se dicen una sarta de cosas y de mentiras”.

Días atrás, Laurita Fernández subió a sus redes un posteo cargado de sarcasmo sobre los rumores de infidelidad.

Laurita Fernández ironizó sobre los rumores de terceros en discordia en su pareja (Foto: Captura Instagram/@holasoylaurita)

“Perdón que ando desaparecida… Estoy a full con mi amante”, escribió con ironía en una foto donde se le veían las piernas en la bañera de su casa y luego subió una foto de su perro llamado Miel. No obstante, las especulaciones continuaron y decidió hablar para poner punto final y dar a conocer su postura.