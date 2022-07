La Voz Argentina: maquilla muertos, es baterista en una banda hardcore y encantó al jurado

La Voz Argentina (Telefe) recibe todo tipo de participantes a lo largo y ancho del país; cada cual, con su historia y sus dones musicales, intenta emocionar a cualquiera de los cinco coaches. Algunos sorprenden por sus increíbles historias de vida y otro por sus excelentes dotes a la hora de cantar. Este jueves, se presentó Eliana Carletta, de Parque Patricios, quien reunió ambas cualidades y conquistó no solo a los jurados, sino también a los televidentes.

Antes de subir al escenario, Eliana, de 31 años, se presentó como maquilladora profesional, caracterizadora teatral y realizadora de efectos especiales. Sin embargo, contó que decidió estudiar pericias forenses y evisceración porque “todo lo que sea imitar a la vida, lo llevo a mi trabajo”, explicó la joven, quien aún no se decidió si ejercerá o no esa profesión.

Lo increíble de su historia es que sumado a esto, la participante estudió tanatopraxia: las prácticas que se realizan en un cadáver para mejorar su aspecto de una manera general a la hora de entregarlo a un velatorio; y también estudió tanatoestética, que se especializa en la peluquería y en el maquillaje del cadáver.

Eliana Carletta sorprende al público a explicar a qué se dedica. Video/Telefe

En su trabajo como maquilladora de cine, a Eliana le piden imitar efectos especiales con cortes, sangre y accidentes, por eso decidió estudiar la carrera de forense. Estos datos sorprendieron a Marley, quien la atajó cuando bajó del escenario y le lanzó: “Me dijeron que maquillás cadáveres...”.

A lo que Eliana contestó sin filtros. “Es un trabajo particular. Lo estudié hace un par de años, hice varias prácticas y ahora estoy estudiando pericias forenses... cada vez se pone peor”, dijo entre risas.

Eliana Carletta deslumbró al jurado luego de diez años sin subir a un escenario

Tras contar su historia, Eliana conquistó al jurado cuando interpretó Tainted Love, de Soft Cell. Si bien Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner tardaron bastante en tomar la decisión, en el final de la canción dieron vuelta sus sillas para que la artista saltara de la emoción. “Esto es un montón, chicos, hace diez años que no me subo a un escenario”, gritó.

Tras unos instantes de reflexión y de intentar no quebrarse, Eliana manifestó: “Pasaron muchas cosas en este tiempo. Hubo un par de casting a los que me he presentado, pero yo era más chica y no tenía la seguridad de hoy en día, así que me dediqué más a ser parte de la banda”. Durante esos años, Eliana se desarrolló como baterista de dos bandas de hardcore y le esquivó al canto en el escenario.

Eliana cantó Tainted Love, de Soft Cell, y conquistó a la Sole y a Ricardo Montaner

Por último, la mujer le explicó resumidamente al jurado a qué se dedicaba: “Siempre estuve detrás de las cámaras, así que esto es un montón y estoy muy contenta”.

Tras la felicitación de Lali Espósito, la participante retomó la palabra: “Estoy muy feliz de haberme animado porque la realidad es que cuando fui a los castings dije ‘ya está, me voy, yo estoy detrás de la cámara, no tengo que estar acá'”.

Ante esa explicación, Ricardo Montaner le confesó que desde el comienzo de la canción se desarrolló de manera espectacular y frente a ese elogio, Eliana rompió en llanto. Por último, la maquilladora tardó en tomar una decisión, pero al final se unió al equipo del cantante venezolano: “Me voy con Monta”.