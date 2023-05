La guerra mediática entre Moria Casán y Mauro Icardi no tiene tregua: “Cholulo camuflado en mediocre deportista”

escuchar

A lo largo de los últimos días, se desató un enfrentamiento mediático que tomó a todos por sorpresa: Mauro Icardi contra Moria Casán. Sin importar la distancia que los separa -él vive actualmente en Turquía-, la diferencia horaria o que en el pasado jamás tuvieron ningún conflicto (ni siquiera se conocen en persona), la diva y el futbolista continúan en un interminable tira y afloja a través de las redes. Esta vez, fue el turno de la One quien, con su tan famosa lengua karateka, lo calificó de “cholulo camuflado en mediocre deportista”.

Moria Casán arremetió nuevametne contra Mauro Icardi

Esta no es la primera vez que Mauro Icardi protagoniza un picante cruce mediático, pero en esta oportunidad eligió una contrincante que está acostumbrada a ser la que tiene la última palabra y, por ende, la pelea parece no tener fin. Por eso, apenas un par de horas después de que el jugador del Galatasaray apuntara contra Casán haciendo referencia a su detención en Paraguay por portación de cocaína y a pesar de que terminó el mensaje asegurando que era “cuento terminado”, esta fue por un nuevo round.

“Limitado botinero Mauro”, comenzó el mensaje, como si de una misiva se tratase. Y arrancó: “Me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor. Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista”.

La lapidaria respuesta de Moria Casán a Mauro Icardi

Apuntando a una fibra sensible, la vedette e ícono del teatro de revista de los 80 disparó: “Me estoy enterando porque me llaman periodistas para decirme que fuiste convocado tres veces por la selección argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento. Yo solo conocía un poco de tu chisme familiar expuesto por ustedes mismos obscenamente debido a tu affaire con el agujero asiático, con cannabis que te mareó”.

Para rematar, Moria sumó a esta especie de carta pública compartida en sus Historias de Instagram dos picantes posdatas. “PD 1: No soy blanquita, soy negrita del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fué un receptáculo para arrojar bijouterie berreta. PD 2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpíada de imbéciles”.

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Moria Casán y la chicaneó con uno de los momentos más difíciles de su vida

Finalmente, firmó: “Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés, ni un poquito más. Por lo tanto te advierto que: colorín colorado, para mí, este cuentito recién ha comenzado”. Así, dejó en claro que, al menos por su parte, no tiene pensado retirarse de la pelea.

Cómo empezó el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Días atrás, Moria Casán protagonizó un móvil de LAM (América) en el que, como una de las confirmadas para el jurado de la nueva edición del Bailando, aseguró que le gustaría ver a Mauro Icardi en la pista, calificándolo de “picante”.

El inesperado cruce entre Mauro Icardi y Moria Casán: “No hace falta hablar pavadas”

Eso no fue lo que desató el enojo del futbolista, sino que lo que le molestó fue que la diva también afirmó que lo veía “seductor” y que notaba que, para él, “cualquier agujero es poncho”. Eso fue suficiente para enardecer a Icardi quien, desde ese momento, no paró de intercambiar filosos mensajes con la aclamada conductora.

