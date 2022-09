La Voz Argentina: el público eligió y estos son los 4 grandes finalistas que van por la consagración

El gran final de La Voz Argentina (Telefe) está cada vez más cerca. De los ocho participantes (dos de cada equipo) solo quedaron cuatro que competirán por ser el mejor del certamen antes de que comience la nueva apuesta de la señal ¿Quién es la máscara?, conducido por Natalia Oreiro.

Un largo camino de cuatro meses se transitó desde las audiciones a ciegas, los knockouts, los playoffs, los octavos de final, los cuartos y las semis hasta que Marley dio a conocer, finalmente, a los cuatro grandes finalistas que se destacaron entre más de dos millones de votos. Ellos son Elías Pardal (Team Montaner), Yhosva Montoya (Team Soledad Pastorutti), Iván Papetti (Team Mau y Ricky), y Ángela Navarro (Team Lali Espósito).

Anunciaron a dos de los finalistas de La Voz Argentina

A las 23 horas, en mitad del programa, Marley anunció que habían superado el millón de votos. Aún ahí todavía faltaban varios participantes por cantar. Más tarde también hubo un saludo especial a Ricardo Montaner que cumplía años y que recibió el saludo de Evaluna, Camilo y varios familiares a través de un video emotivo. “Lo cierto es que me toca el corazón, tengo una hermosa familia, soy muy afortunado”, dijo Montaner con los ojos llenos de lágrimas tras la sorpresa. “Sigo llorando por tu culpa”, acotó después.

Luego, el programa estuvo enteramente dedicado a los semifinalistas, quienes hicieron memorables presentaciones para ganarse los votos del público. Recién cerca de la medianoche Marley dio el veredicto final.

Los cuatro finalistas de La Voz Argentina

Elías Pardal

El primer finalista fue Elías Pardal con el 59,1% de los votos del Team Ricardo Montaner. El santafecino, de 26 años, llegó a las audiciones a ciegas para “terminar lo que su padre comenzó”, es decir, dar a conocer las canciones que compuso antes de su fallecimiento este año. El joven se presentó con “Durazno Sangrando” y los coaches se dieron vuelta recién en el último instante de la canción. A partir de ahí, su paso por el programa fue evolucionando hasta llegar a ser protagonista de actuaciones memorables, como por ejemplo, cuando hizo “Tengo” en los cuartos de final o “Ángel” en los octavos.

Presentación de Elías Pardal en las semifinales de La Voz Argentina (Telefe)

En las semifinales hizo una espectacular interpretación de “Todo a pulmón” y logró conmover a Ricardo Montaner, quien le manifestó: “Elías tiene una manera muy particular de transmitir, pero él no se lo cree y eso está bueno. Desde que empezó la canción que estoy con los pelos parados”.

Yhosva Montoya

El siguiente finalista, representante del Team Soledad Pastorutti, fue elegido con el 61,3% de los votos. El chubutense cautivó los oídos de los jueces en las audiciones a ciegas con “Avanzar” y logró que todos dieran vuelta la silla. En aquella oportunidad se llenó de elogios por partes de los cinco jueces, pero decidió representar al equipo de Soledad Pastorutti.

El look de Soledad Pastorutti en las semifinales de La Voz Argentina (Telefe) Instagram: @telefe

En su evolución en el programa, el joven se animó a ampliar su repertorio de canciones folklóricas y se decidió hacer otro tipo de canciones, como por ejemplo, “Para decir adiós”; pero sin dudas, su mejor hit en el programa fue “La Maza”, que interpretó en los octavos de final.

“Cuando falleció mi mamá, el canto fue lo que me ayudó a salir”, manifestó en esa instancia y Ricardo Montaner acotó: “A mí me parecía que él es la voz del lamento y luego cuenta esta historia y tiene mayor sentido lo que te digo. Cada vez que cantas nos conmueves”. En su presentación en las semifinales, Yhosva hizo su versión de “Zamba para olvidar” y volvió a destacarse.

Iván Papetti

El tercer elegido fue Iván Pappeti para representar a Mau y Ricky con el 56,3 %. El joven cautivó al público y a los coaches con su particular voz grave que supo aprovechar para canciones lentas y de jazz. Con tan solo 18 años, y con una carrera universitaria en la mira, el nacido en San Antonio de Padua se convirtió en uno de los participantes más queridos y endulzó los oídos de Lali Espósito, quien en una presentación en la cual hizo una canción de Frank Sinatra le manifestó: “Unas ganas de hacer el amor mientras cantaba Iván Papetti. ¡Qué versión, entré en un trance! ¡Qué locura y qué manera de enamorar esa voz!”.

En las semifinales hizo “A little respect” y los nervios le jugaron en contra, se olvidó la letra, pero pudo terminar bien con la ayuda de los coaches. Todos lo alentaron cuando finalizó y mostró su tristeza. “Estás muy movilizado, no te pongas así, no tenes que lamentarte”, le dijo Marley. “Definitivamente, no era mi día”, dijo Papetti y todos volvieron a hacerle el aguante ante el pedido de disculpas del participante. “Me hubiera gustado poder honrar esta canción”, agregó. Pese a eso, avanzó y es firme candidato en la final.

Presentación de Iván Papetti en las semifinales de La Voz Argentina (Telefe)

Ángela Navarro

Ángela Navarro dio el batacazo de la noche y eliminó a Tomás Sagués con el 64,3% de los votos para representar al Team Lali. La nacida en Berazategui, comenzó su historia en las audiciones a ciegas al interpretar “Cuando nadie me ve”, canción que generó que los coaches giren las sillas para querer sumarla. Desde aquel momento, se convirtió en una seria candidata a llegar a las instancias finales: “No sé si este lugar es para vos porque se nota que sos una artista con todo muy claro. Incluso con tu manera de pararte en el escenario”, le manifestó Soledad Pastorutti en aquella oportunidad e hicieron emocionarla hasta las lágrimas.

En su última presentación en los cuartos de final, interpretó “Show Must Go On” y volvió a impactar a todos con su fuerza y calidad al cantar. Además, se refirió al maestro Javier que le enseñó canto en el hogar de niños en el que se crió durante parte de su infancia.

En las semifinales hizo “Mi reflejo” de Cristina Aguilera, y terminó emocionada hasta las lágrimas. “Qué llanto, carajo”, se le escapó a Mau Montaner. Ella agradeció y dijo que aún no se acostumbra a tanta repercusión. Su coach Lali, quien la bautizó como una mujer muy poderosa, le dijo: “Pareciera que no hay desafíos para tu voz, en todas las canciones haces algo que uno no se espera, qué lindo que es disfrutar de tu talento Ángela”.

Tras los 2.800.000 votos que fueron récord, Marley anunció que la final se disputará en dos partes: la primera el domingo a las 22:30, y la segunda en una edición especial el lunes antes del estreno de ‘¿Quién es la máscara?’, el programa que reemplazará a La Voz Argentina, que ya llega a su fin.