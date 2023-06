Los escalofriantes detalles que contó Morena Rial sobre el maltrato que recibía por parte de Silvia D’Auro

escuchar

Los testimonios de Morena Rial acerca de su vida son escalofriantes. Sus experiencias traumáticas en la niñez y algunos destratos empezaron a ser moneda corriente para la hija del reconocido conductor de televisión Jorge Rial. En el programa A la tarde, que se emite por el canal América, ella enumeró algunas situaciones que vivió con Silvia D’Auro, su mamá adoptiva, quien apelaba a la agresión para marcarle los puntos.

“Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos miñoncitos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó. A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”, explicó Morena, con detalles inéditos de una relación de amor-odio con su madre adoptiva.

Con Luis Ventura en el panel periodístico del programa, a quien ella considera como su “tío del corazón” debido a la antigua relación que mantuvo con su padre Jorge, Morena siguió dando detalles desgarradores de su relación. Por ejemplo, afirmó que fue víctima de maltrato psicológico debido a su sobrepeso y que, además, Silvia decidía para “sacárselas de encima” enviar a la joven y su hermana a maestra particular durante todo el fin de semana para evitar el contacto con ellas.

Morena Rial dio detalles de las terribles maldades que le hacía Silvia D’Auro, su mamá adoptiva

Sin su papá presente, quien se encontraba inmerso en su ajetreada agenda laboral, Morena, sin pelos en la lengua, siguió relatando algunas circunstancias que la perjudicaron mucho en su niñez, como, por ejemplo, cuando D’Auro, según su testimonio, la agredía con un palo para que no le cuente nada a Rial sobre el maltratado recibido.

El 27 de marzo del año 2019, Morena Rial dejó de ver a Silvia D’Auro. Desde que se convirtió en mamá de Francesco, fruto del amor que tuvo con Facundo Ambrosini, su madre adoptiva decidió cortar cualquier tipo de vínculo al asegurarle que ella “no tenía nietos” tras una comunicación que tuvieron ambas para que conozca al bebé recién nacido.

“Está todo mal con ella. Más allá de que me haya bardeado cuando quedé embarazada, después nunca hubo una respuesta. Si nos adoptó fue para algo. La adulta debería ser ella y nunca lo fue”, aseguró, por aquel entonces, Morena ante la negativa de D’Auro.

Morena Rial reaccionó al ver una foto de su madre biológica

Mediante Facebook, Azucena Luna, una mujer oriunda de Tucumán, se puso en contacto con Morena Rial para conocerla, debido a que es su madre biológica. Sin embargo, del otro lado, la invitación fue rechazada. En diálogo con A la tarde, la joven explicó los motivos del rechazo.

“Me habló una señora, mi mamá biológica, me contactó por Facebook y me contó una historia de Silvia (D’Auro) y mi papá que me hizo enojar. La bloqueé un tiempo y no tengo ganas de renegar ahora”, explicó, contundente, acerca de una situación íntima que se encargó de revelar en el programa.

A su vez, agregó: “Dijo que mi papá, mi progenitor, no me quería tener y la quería hacer abortar. Entonces, ella fue a un juzgado y dijo que quería dar el bebé en adopción, a los cuatro o cinco meses de embarazo”. Sin conocerla personalmente, Morena descartó que vaya a hacer un viaje al norte del país para empezar a reconstruir su historia.

LA NACION