Quiénes son los hijos de Marcelo Tinelli

Una denuncia por amenazas y la solicitud de un botón antipánico a la Justicia por parte de la modelo Juana Tinelli expusieron una interna familiar. A través de una publicación en sus redes sociales, una de las hijas de Marcelo Tinelli cuestionó directamente decisiones de su padre y las vinculó con una situación de temor que atraviesa. El conductor televisivo respondió con un comunicado en el que confirmó el hecho y pidió reserva para abordar el asunto en la intimidad.

Cuántos hijos tiene el conductor y con quiénes

Marcelo Tinelli tiene cinco hijos, fruto de tres parejas diferentes. Sus dos primeras hijas son Micaela (37) y Candelaria (34), de su matrimonio con Soledad Aquino. Luego, con la bailarina Paula Robles, tuvo a Francisco (27) y a Juanita (22). Su hijo menor es Lorenzo (11), nacido de su relación con la modelo Guillermina Valdés.

Marcelo Tinelli tiene cinco hijos, fruto de tres parejas diferentes RSFotos

El posteo de Juana Tinelli que expuso la interna familiar

La modelo Juana Tinelli, de 22 años, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar una situación personal delicada. La joven expresó su decisión de romper el silencio a través de un extenso texto. “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, escribió en su perfil.

El mensaje continuó con una revelación sobre un evento reciente. “Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”, detalló la joven.

Juana Tinelli solicitó un botón antipánico el jueves 30 de octubre (Fuente: @juanittinelli1)

En la misma publicación, Juana cuestionó directamente al conductor. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años”, afirmó. Sostuvo que esas acciones lo llevaron a momentos difíciles que la afectan de manera profunda. “No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, sentenció.

La hija del empresario también se refirió al peso de su apellido. “Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva”, subrayó. Aclaró que su declaración surge del amor y del miedo. “Más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco”, concluyó.

La joven modelo denunció haber recibido amenazas (Fuente: @juanittinelli1)

La publicación de la modelo ocurrió luego de una acción judicial. Juana Tinelli solicitó un botón antipánico ante el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires. El pedido de este dispositivo de protección personal se formalizó el jueves 30 de octubre.

La respuesta de Marcelo Tinelli

El empresario televisivo se pronunció el domingo, horas después de que el posteo de su hija se hiciera viral. Tinelli confirmó la situación en una historia de Instagram. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, comunicó.

El conductor manifestó su estado de ánimo y sus acciones frente al hecho. “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó y estoy ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, aseguró.

“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó”, manifestó el empresario televisivo (Instagram: @marcelotinelli) @marcelotinelli

Tinelli además pidió reserva sobre el asunto. “Como se darán cuenta en su posteo, se trata de un tema familiar y muy íntimo que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia”, señaló. Luego, compartió una fotografía junto a Juana con el texto: “Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.