Luciano Pereyra recordó cuando le devolvieron un autógrafo por una razón insólita

Luciano Pereyra estuvo este miércoles en Los Mammones (América) en donde repasó su extensa carrera y contó anécdotas que causaron mucha risa entre los integrantes del late night.

“¿Es verdad que te pidieron un autógrafo y te lo devolvieron porque pensaron que eras Ricky Martin?”, le consultó Jey Mammon. “Estábamos comiendo en Las Cañitas con un par de amigos y vino un chico al que no le entendía mucho porque parecía que era sordomudo. Me pidió que le firmara, lo hice y se fue. A lo lejos lo veo que mira el papel, me mira y me dice ‘Pero vos no sos Ricky Martin’. Me lo devolvió y se fue enojado”, relató el cantante ante las carcajadas del conductor y los panelistas.

Más adelante en “Las 21 a las 21″, Luciano dijo que lo suelen confundir también con los actores Keanu Reeves y Joseph Gordon-Levitt. Otra de las confesiones que realizó el cantante de 40 años fue que disfruta leer libros apoyado en el lavarropas mientras está en funcionamiento. “No lo voy a negar. A mí me gusta lavar la ropa, me gusta ver el funcionamiento del lavarropas. Me gusta el olorcito al suavizante. Me genera tranquilidad”, explicó.

Su amistad con Claudia Villafañe

En otro momento de la entrevista, el cantautor relató el insólito modo en el que inició un estrecho vínculo con Claudia Villafañe y también con Diego Maradona.

“Fue un día totalmente raro. Yo estaba presentando mi segundo disco en el Hard Rock Café de Buenos Aires. Tenía que ir a cantar a un lugar de rock un disco de folclore, era extraño”, agregó. “En el medio suena un teléfono y me dicen: ‘Hola sí, soy Claudia Villafañe”, narró. Sin creer que fuera posible que la famosa lo estuviera llamando, Luciano contestó sarcásticamente: “Ah mira y yo soy Cristóbal Colón”. Acto seguido, le cortó en seco.

A los dos minutos, el teléfono volvió a sonar y escuchó a Claudia que le decía: “Hola, de verdad soy yo. Disculpame, lo que pasa es que Diego te quiere conocer porque desde que se fue a Cuba yo le pongo tu canción “Desde que tu te has ido” y él, al teléfono, me pone “Cómo puedes vivir sin mí””. Según detalló, el artista sintió un hielo que le recorría todo el cuerpo y, muerto de vergüenza, le pidió disculpas. Con ese fallido llamado telefónico nació la amistad entre ambos, la cual no solo se extendió hasta la actualidad, sino que se fue forjando en un estrecho vínculo de mucha confianza.