Luis Miguel: Diego Boneta explicó por qué el cantante maltrata a su hermano menor en la serie

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie es furor en Netflix y da que hablar tras el estreno de cada nuevo capítulo. Este domingo 23, la plataforma lanzó “Entrégate”, un episodio que ahondó en la tensa relación que el Sol de México tenía con su abuela Matilde Sánchez. Allí también se mostró un momento de maltrato del cantante hacia su hermano menor, Sergio Basteri.

En la ficción, tras la muerte del padre de Luis Miguel, Luis Rey, la abuela paterna se queda con la patria potestad de sus hermanos. El más pequeño vive un tiempo con ella en España y, al notar que la mujer y su tío Mario “Tito” Gallego buscan sacar provecho de su talento, el astro musical se lo lleva a vivir con él a México.

El problema es que Matilde no desiste y viaja a buscarlo. Luego de implementar varias estrategias para tratar de poner al niño en contra de su hermano mayor, la mujer consigue que entre en un concurso en Madrid y él se lo cuenta entusiasmado a Luis Miguel.

El intérprete de “Suave” quiere evitar que Sergio vuelva a España y traza un plan para lograr su cometido. Anteriormente, su abuela le había pedido el estudio de grabación para ensayar con su nieto menor, por lo que Micky aparece en la práctica y comienza a presionar al niño.

“A su edad yo daba 250 fechas al año, si yo digo que el niño puede es porque puede. Otra vez, coño”, grita mientras Sergio se muestra agotado y no alcanza la nota que su hermano quiere en la canción “Palabra de honor”.

La escena en la que Luis Miguel ensaya con Sergio (Fuente: Netflix)

“Micky, ya no puedo, no me sale la voz”, le ruega angustiado. Y el Sol le responde: “Tú crees que uno aprende a cantar en horas... Uno aprende a cantar en años, años de disciplina, entonces cántala bien”.

Matilde se mete en la discusión y le pide piedad, alegando que lo va a dejar afónico. En ese momento, Luis Miguel no solo no le lleva el apunte a su abuela, sino que saca a relucir la influencia de su odiado padre. “Vibrato, termina fuerte, otra vez. Lo estás haciendo mal, Sergio. Si no nada más es cantar bonito. No nos vamos a ir de aquí hasta que no acabes la canción”, dice el artista.

Axel Llunas interpreta a Sergio Basteri en la serie de Luis Miguel; su hermano Izan había interpretado a la versión joven del Sol de México Camila Jurado/NETFILX

Tras esta escena, queda en evidencia que la situación fue elaborada por el cantante con la intención de hacer desistir a Sergio de su idea de cantar. Pero, además, la estrella musical esboza un segundo plan junto a su nuevo representante, Patricio Robles.

El flamante manager intenta hacerle firmar a su abuela un contrato que, entre sus cláusulas, dice que el joven artista no podrá sacar su disco hasta que cumpla 18 años. Pero la mujer se da cuenta y todo se les vuelve en contra.

La escena en que Patricio Robles (Juan Pablo Cruz Guerrero) busca hacerle firmar a Matilde (Lola Casamayor) un contrato para Sergio (Axel Llunas) en Luis Miguel, la serie Netflix

La dureza con la que Luis Miguel trata a su hermano en la serie causó revuelo entre los fanáticos: la mayoría sostuvo que el cantante hizo con Sergio lo mismo que su padre hizo con él.

Paradójicamente, esto mismo fue explicado por Diego Boneta en el contenido promocional de la serie. “Queramos o no, nos convertimos un poco en nuestros padres. Luisito Rey fue quien realmente le enseñó a trabajar día y noche”, indicó el actor que encarna al Sol en la ficción.

Y continuó: “Es la manera de proteger a Sergio, porque en Sergio se ve a sí mismo de niño, en una etapa en la que él no se podía defender, hay estos espejismos. Sí ves a Luis Rey, pero también a Luis Miguel tratando de defenderse, no de su papá porque ya está muerto, sino de su abuela que representa a su papá”, agregó.

Según Boneta, esta es una forma en la que se mantiene vivo a Luis Rey en la serie, a través de su madre y “más importante, a través de Luis Miguel”.

¿Qué fue de la vida de Sergio?

Luego de la muerte de su padre y en pleno auge de su carrera, Luis Miguel dejó a su hermano bajo la tutela de Mario Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia que lo crió como si fuese su propio hijo, con el apoyo económico de la estrella.

Con el correr de los años, el cantante y el menor de los Basteri se distanciaron por completo, hasta el punto de no tener ningún tipo de relación en el presente.

Foncerrada contó una entrevista que brindó en 2018 al programa Ventaneando: “Yo le pregunté: ‘¿Qué vas a hacer con este niño tan hermoso?’. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero me gustaría mucho llevarlo a Boston’. Mi idea era que no estuviera en México siendo el ‘hermano de...’”.

Sergio vivió 10 años en los Estados Unidos y pasaba la mitad de sus vacaciones con sus hermanos y la otra con su familia adoptiva. Ya adolescente, comenzó a pensar en su futuro: quería estudiar antropología, pero Luis Miguel se opuso y lo instó a anotarse en Derecho. El joven accedió y aplicó para la Universidad de Harvard y el Boston College, que le abrieron las puertas. Pero Micky quería que se formara en Inglaterra.

Esta situación y la pareja de ese momento de la estrella (Mariah Carey) provocaron las primeras rispideces entre los hermanos. “Sergio era un adolescente, y como decía Alex, yo le enseñé a defenderse hasta de mí. Tuvieron un distanciamiento y fue ahí cuando rompen la relación”, contó Foncerrada.

Los hermanos Gallego Basteri: Alejandro, Luis Miguel y el pequeño Sergio

En aquel momento, Luis Miguel dejó de pasarle plata a su hermano y le pidió que entregara las propiedades que la había prestado.

Con la mayoría de edad cumplida, Sergio se mudó a Guadalajara y emprendió un proyecto artístico ligado a la música electrónica, al que llamó Decathlon. Su primer sencillo, “Car Crash”, se subió a YouTube en 2008 y generó un rápido revuelo en México. Sin embargo, poco tiempo después, el clip fue misteriosamente borrado de la plataforma de videos.

A la derecha, una imagen actual de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel; a la izquierda, una foto de cuando era niño junto al artista

Según se sabe, años después, el joven empezó a estudiar en la Escuela de Artes Visuales de Guadalajara. También probó suerte como chef y se la rebuscó para ganarse la vida lejos de los medios. Actualmente, Sergio tiene 37 años y, si bien ya no tiene ningún tipo de relación con Micky, continúa en contacto con Alejandro, su otro hermano.

LA NACION