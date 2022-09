Luzu TV: quién es El Trinche, el comediante “DT” que conquistó multitudes y aterrizará en Barcelona

En un sinfín de vídeos, millones de personas tratan de pegarla en TikTok, una de las aplicaciones que cada vez suma más usuarios. Con tal de volverse virales, se abocan a sumar la mayor cantidad de likes y seguidores posibles. Allí, Martín Dardik logró que más de 580 mil personas se detuvieran en él y lo empiecen a seguir. No fue por los challenges que hace ni por sus bailes, sino por su humor.

Mejor conocido como “El Trinche”, el comediante se ha vuelto una de las personalidades más seguidas entre los jóvenes en el último año. Sus videos se destacan por los comentarios y chistes que hace, sin pelos en la lengua, sobre lo que le llama la atención de la plataforma.

El seudónimo por el se hizo público surgió de forma casual. Como a la mayoría de los que tienen el nombre Martín, de chico su familia lo llamaba “Tincho”. Sin embargo, su sobrina lo fue mutando hasta que quedó “Trinche”. Por la ternura que le causó, adoptó ese nuevo sobrenombre y lo puso como nombre de usuario en sus redes, sin imaginarse que llegaría a la fama con él.

Irónicamente, cuando se sumó a TikTok en 2020, durante la cuarentena, Martín no comprendía cómo funcionaba la aplicación. “No entendía para qué servía. Me la había descargado, pero no me gustaba. No sabía para dónde ir”, recordó al conversar con LA NACION.

A pesar de eso, buscó ponerle su propia impronta. “Yo soy de usar mucho Twitter, y veía que levantaban muchos vídeos de TikTok con más consumo irónico: ‘Mirá este vídeo raro’”, dijo. Ese fue el puntapié que lo ayudó a encontrar su estilo y, de a poco, empezó a construir una fuerte base de fieles seguidores que hoy están subidos a la “Trincheneta”.

El mayor boom fue con “¿rana o rata?”: una teoría que divulgó en Antes Que Nadie, el programa de Luzu TV del que participa, desde mayo de este año, junto a Diego Leuco, Mica Vázquez y Cande Molfese. El planteo busca separar a las personas en dos categorías de acuerdo a la forma de su cara, que puede parecerse más a un roedor o a un anfibio.

“Es hasta el día de hoy que la gente que me saluda, me pide una foto o viene a un show, y me pregunta: ‘¿Soy rata o rana?’”, contó entre risas al dimensionar la magnitud que alcanzó esta teoría que escuchó cuando era chico en un campamento y que justo comentó en una de las transmisiones.

Para muchos puede parecer que la notoriedad que recibió El Trinche fue repentina, pero es el resultado de años de trabajo. Criado con los sketches que se hacían en VideoMatch, Martín tenía claro que lo que le gustaba era la comedia. Años después, en su adolescencia, se encontró con un mundo que lo atrapó: el stand up. Entonces, se empezó a nutrir de la escena argentina de la mano de Sebastían Wainraich, Fernando Sanjiao, Natalia Carulias, entre otros.

Motivado por ese mundo, empezó publicar chistes y juegos de palabras en Twitter, pero el bicho del interés le picó a partir de un video que subió un amigo suyo en Facebook tras la muestra que hizo al finalizar un curso de stand up.

Martín Dardik hace shows de stand up en todo el país decaravana.info

En ese momento, Martín se dio cuenta de que quería ser él el que estuviera sobre las tablas de un teatro haciendo reír a la gente con su propio show humorístico. Así que, al año siguiente, se anotó a ese mismo taller, en el cual aprendió de algunos de los comediantes más reconocidos del momento: Lucho Mellera y Pablo Mazzola.

Fer Metilli, quien también le dio clases a Dardik en ese curso, subrayó en una entrevista que le hicieron en Antes Que Nadie que, desde que lo conoció, pudo ver que él tenía pasta para la comedia. En el primer ejercicio de escritura, Martín se describió como “muy robable” y con “cara de buen nieto”, algo totalmente inesperado, que hizo que todos se estallarán de la risa.

“Cuando me subí al escenario por primera vez en la muestra del taller, me di cuenta que esa era mi pasión, lo que más me gustaba hacer”, recordó. Ahora agota las entradas de la mayoría de sus “mítines”, la particular forma en que llama a sus shows.

Todo cambió en el último tiempo. De hecho, antes de la pandemia, hacía algunas funciones para unas 50 personas, pero con poca frecuencia y, al mismo tiempo, trabajaba en una empresa, aunque eso mucho no le gustaba. “Me decía: ‘Bueno, será así mi vida’. Me veía con un laburo más tradicional y el stand up como hobby”.

Pero entonces empezó a ganar más relevancia en las redes, aunque -para él- el número de seguidores era solo un número y nunca pensó que detrás había una gran cantidad de personas reales que querían verlo en vivo. Cuando subió al escenario el 22 de octubre pasado, su primera función después de la cuarentena, se encontró con una sala totalmente llena. De esa forma, arrancó la seguidilla de shows que hoy lo llevan a distintas partes de la Argentina e incluso a otros países, ya que tiene confirmada una función en Barcelona.

“Es lo más lindo del mundo. Pasaron muchos años: lo deseé mucho y lo disfruto. Es incomparable. El cariño en redes es lindo, pero ver que alguien elige verte físicamente al teatro es realmente impagable”, comentó El Trinche.

Al tiempo, se le sumó Antes Que Nadie, que le vino “como anillo al dedo”. “Yo la verdad lo que menos esperaba era que me cayera un proyecto así y de semejante magnitud”, reflexionó. En aquel entonces, a Nico Occhiato, el precursor del canal de streaming Luzu TV, no lo conocía personalmente, pero tuvo alguna que otra interacción en las redes. “Había visto que me había likeado algún vídeo, así que asumí que debía saber que existía”, bromeó.

En marzo de 2021, tras ser entrevistado en el programa Nadie Dice Nada, que el ganador de Bailando por un sueño conduce junto a Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, Occhiato lo llamó para hacer una reunión. Allí le comentó la idea de hacer un programa temprano a la mañana con Diego Leuco, Mica Vázquez y Cande Molfese. “¿Cómo te ves como el cuarto integrante?”, le preguntó. Su sí fue trascendental para su carrera.

Antes que Nadie es el programa de streaming que encabezan Diego Leuco, Mica Vázquez, Cande Molfese y El Trinche Resumido.info

“Es un dream team”, definió al referirse a sus compañeros. Y remarcó: “Aprendo día a día de ellos haciendo el programa. Lo disfruto muchísimo. A veces soy bastante conservador. Capaz Diego, Cande o Mica tienen un pensamiento más joven, aunque son más grandes que yo”.

Como la mayoría de los programas que componen Luzu TV, Antes Que Nadie abre debates sobre temas que atraviesan a los jóvenes. Sin embargo, aunque sigue teniendo el tono divertido y trivial que caracteriza el canal de streaming, en él se generan charlas muy profundas por la personalidad de los integrantes del equipo.

“Yo creo que el horario condiciona mucho el debate que se arma, la energía del programa, la paz de la conversación. No sé si pasaría lo mismo en otro momento del día”, analizó Dardik.

Esas charlas a veces los lleva a contar detalles de su vida, algo que le fue difícil en un principio, más que nada en lo que respecta a su familia, amigos y novia. “No soy muy de exponer mi vida privada, pero con el paso del tiempo me voy soltando más”.

Además, siente que a veces la gran cantidad de personas que los siguen, que puede llegar a las 70.000 en el vivo de YouTube, lo limita antes de decir algo. “Si lo pensás, te volvés un poco loco. Me re costó asumir la idea de que nos veía mucha gente en simultáneo, mientras nosotros hablamos como si estuviéramos en el living de nuestra casa”, señaló.

A pesar de eso, no siente que le pese la fama que ganó y que creció exponencialmente con el programa. “Simplemente, disfruto de que la gente me reconozca, pero no me cambió mucho en la cotidianidad”, afirmó. Él sigue con la vida que tenía antes de volverse tan popular: aún vive con sus padres y usa el transporte público. Tal es así que le llegan comentarios y fotos de gente que lo vio pasar o con quienes compartió un viaje en colectivo.

Incluso, de vez en cuando, El Trinche llega a olvidarse que es conocido, entonces se sigue sorprendiendo cuando le piden fotos y lo saludan al entrar a un bar donde hay gente de su edad. “No me molesta para nada. La gente es re respetuosa y es lo mínimo que puede hacer”, apuntó.

Pero no todo es color de rosa; a veces se encuentra con mensajes negativos contra él en la sección de comentarios. De todos modos, trata de que no condicionen su trabajo. “Para mí lo más importante es tener tu círculo íntimo. Mi familia, mis amigos, mi novia y mis compañeros son los mejores críticos”, remarcó.

A veces, esos comentarios los toma a su ventaja. Un claro ejemplo es la forma en que surgió el término “DT”, que no tiene nada que ver con “director técnico”. Todo se dio cuando vio que un usuario lo acusaba de representar a “una generación de quemados” que no trabaja ni estudia: “DT (de terror)”, escribió al final. “De ahora en adelante, quiero que me llamen DT”, retrucó un día en Antes Que Nadie y lo adoptó como parte de su biografía en sus redes sociales.

Por el momento, El Trinche busca consolidar su show de stand up para que cada vez más gente lo vea y, en algún momento, a mediano o largo plazo, armar una nueva obra de teatro. Además, está enfocado en impulsar aún más sus redes sociales, como su canal de YouTube. “Y quién te dice un canal de Twitch. Me estoy amigando con el formato de streaming gracias a Antes Que Nadie y me copa hacer algo más así en mi tiempo libre desde mi casa, más personal”, reflexionó.

A su vez, está abierto a enfrentarse a nuevos desafíos, como puede ser la actuación. “Me gustaría participar de una serie o de una obra de teatro más convencional. Yo estoy acostumbrado a ser mi propio guionista, director e intérprete porque el stand up funciona de esa manera; así que sería interesante experimentar que otras personas me dirijan”, puntualizó.