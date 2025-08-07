María Becerra relató las secuelas que le quedaron tras la última internación y los dos embarazos ectópicos

Luego de anunciar que se presentará en el estadio de River Plate el 12 de diciembre, María Becerra asistió al programa radial Perros de la calle (Urbana Play FM) y relató el drama con el que vive tras su última internación. Además, se emocionó al dialogar con Andy Kusnetzoff y Gabriel Rolón sobre su cambio de perspectiva de la vida a raíz del duro momento de salud que atravesó. “Tengo mucho miedo de morirme y ataques de ansiedad”, reconoció.

Al principio, ”La nena de Argentina” habló sobre sus anhelos de pequeña de ser cantante y su actual deseo de cantar con Lady Gaga. Sin embargo, la entrevista se tornó más profunda cuando el conductor le preguntó si se acordaba cuándo fue el momento en el que sintió que creció de golpe. “Durante el 2019 y 2020 que fue cuando explotó mi carrera musical y cuando estaba encerrada en mi casa. Veía el éxito en los números de las canciones, pero estuve dos años haciendo música y no había salido a dar un show”, respondió.

El momento en el que María Becerra se quiebra al escuchar a Gabriel Rolón

Y continuó: “No era tan tangible para mí. No salía mucho a la calle, nunca fui tampoco de salir mucho. Y en 2021 salí a la luz y de repente me llamó J Balvin para hacer un tema, viajé a Nueva York, empecé a dar shows y todo... y me abrumó mucha responsabilidad de golpe”.

“Pasé de estar así en mi casa viendo los lanzamientos de los temas a hacer ensayos, shows, entrevistas, giras, conocer artistas muy famosos, grabar videoclips con una producción que nunca me imaginé que iba a grabar”, agregó.

Y luego mencionó el 2024 y 2025, cuando sufrió dos hemorragias debido a los embarazos ectópicos que tuvo. “¿Qué miedos tuviste?”, le preguntó Andy. “Tuve mucho miedo y lo sigo teniendo… tengo varios ataques de ansiedad que son secuelas que me quedaron después de todo lo que me pasó porque yo no hice terapia”, reveló y miró fijo a Rolón. “Debería, pero la terapia es algo que me cuesta confrontar. Me cuesta mucho contar mis cosas, llorar y pedir ayuda”, reconoció.

La intervención de Gabriel Rolón con María Becerra

En esta misma línea, habló sobre su personalidad y su forma de actuar: “Siempre creo que resuelvo todo sola. Y no tanto desde un lado ch*to (sic) de que yo me creo que puedo, sino desde un lado de que no me gusta molestar a los demás“. “Como mi familia, siento que al tenerme lejos y verme haciendo tantas cosas, no quiero preocuparlos, que me ven por la televisión y que piensen que yo estoy mal”, añadió.

En ese instante, Gabriel Rolón la interrumpió y dijo: “¿Sabés María que es mucho más probable que a lo mejor tu familia se preocupe pensando que estás mal si vos no hablás? (...) Porque María se presenta como una cuidadora nata. Esto para mi hermano, esto para mis padres, esto para... sos como una dadora, como una cuidadora de los demás, más allá de querer luchar por tus sueños, por tu carrera y por tus éxitos. ¿Quién cuida a la cuidadora?“.