La doble de Lali Espósito pasó por Bienvenidos a bordo y dejó a Laurita Fernández sin palabras

Desde sus inicios en la pantalla chica, Bienvenidos a bordo (eltrece) se ubicó rápidamente entre los preferidos de la audiencia. Esto no cambió y, a pesar del paso del tiempo, cuenta con un fiel grupo de fans que cada tarde prende el televisor para poder disfrutar de los llamativos juegos que tienen lugar en el estudio. Dentro de la gran variedad de desafíos, el que se destaca es el de los parecidos, responsable de las escenas más insólitas del ciclo conducido actualmente por Laurita Fernández. En una de sus más recientes ediciones, una participante dejó a más de uno con la boca abierta debido a su asombroso parecido con Lali Espósito.

La doble de Lali Espósito pasó por Bienvenidos a bordo

Por la aclamada puerta de los parecidos pasaron centenares de personas que proclaman con firmeza ser iguales a una figura pública. Dobles de políticos, músicos, influencers, políticos y hasta dibujos animados han desfilado por el estudio de eltrece con la esperanza de llevarse a casa el gran premio. Aunque de vez en cuando aparece uno que realmente se asemeja a su versión famosa, en la mayoría de los casos se generan acalorados debates entre el improvisado jurado que tiene el trabajo de adivinar la respuesta correcta.

De esta manera surgieron ridículas confusiones, malos entendidos y hasta clips que se convirtieron en cómicos memes que son utilizados a diario en las redes sociales. Pero este no fue el caso de una de las ediciones más recientes. Una sola mirada fue suficiente para que la ex Bailando diera con la respuesta correcta pero, como no forma parte del jurado, solo podía brindarle pistas a sus compañeros para ayudarlos a adivinar. Sin importar sus arduos esfuerzos, ninguno de los tres -Hernán Drago, Magui Bravi y Vagoneta- descubrió de quien se trataba.

“A ver, ¿te dicen mucho que te parecés?”, le preguntó la conductora apenas se paró frente a las cámaras. Con una sonrisa nerviosa, ella contestó: “Me suelen decir bastante, sí. Me anotó una amiga del gimnasio. Me la encontré, y lo primero que me dijo es ‘te parecés a…’”.

La doble de Lali Espósito en Bienvenidos a bordo eltrece

“Ay, ya sé a quién, me di cuenta. ¿Sabés cuándo? Mirala, reíte. ¿Vos viste cuando se ríe?”, dijo Laurita emocionada. Y continuó: “Sí, y te digo más, a ver si estoy en lo correcto. Porque cuando te reís, parecés más. ¿O no? Te digo otra cosa: el color de piel es igual. Creo que es algo que nunca dije”.

Decidida a demostrar las similitudes, posicionó los dedos sobre el entrecejo de la joven y detalló: “Quedate así mirando para allá. Voy a señalarte algo. El nacimiento acá, ¿ves que tiene como unos pelitos ahí y ahí, en las cejas? Eso ella lo tiene igual. Mirala bien”. Al ver que ninguno de los presentes en el estudio lograba descubrir a quien se refería, se animó a dar ella misma la respuesta.

Lali Espósito en el videoclip de "Disciplina"

“A ver, es que es igual: color de piel, las cejas, la risa. Es que sos… ‘Disciplina, chan chan..’.”, exclamó y cantó un fragmento de “Disciplina”, una de las canciones más recientes de la cantante argentina. “Soy Lali Espósito”, afirmó la participante y posó con una gran sonrisa mientras, en pantalla, compartían una foto de la artista.