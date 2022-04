Marina Calabró, sobre su cruce con Andy Kusnetzoff por PH: “Está perfecto que defienda su producto”

El regreso de Andy Kusnetzoff con su nueva temporada de PH: Podemos hablar (Telefe), sorprendió con su renovada escenografía y algunas secciones renovadas. Esto generó diversas reacciones y entre los comentarios negativos se destacó el de Marina Calabró, quien lanzó una picante opinión y apuntó contra todos los segmentos del programa y la escenografía. Ante sus dichos, el conductor le respondió y la periodista volvió a plantear su punto de vista.

“Me pareció que no se quiso meter en ninguna polémica, lo que uno hace no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Él dice que la máquina de los peluches es una maravilla y está perfecto que defienda su producto”, explicó Calabró en diálogo con LA NACION, en referencia a las declaraciones de Kusnetzoff en Los Ángeles de la Mañana (América TV). El conductor se refirió a la crítica que hizo la periodista de LN+ y panelista del ciclo radial Lanata sin filtro (Mitre) y, en contraposición a sus comentarios, se mostró orgulloso por los cambios que hizo la producción en su programa.

“Me parece que no se quiso embarrar, y está bien porque el barro no es un negocio. Lo que no le creo es que no supiera lo que dijimos porque rebotó en todos los portales. En una de esas andaba muy atareado o distraído, tampoco tiene que saberlo. Fue elegante y no piso ningún palito, eso habla de su inteligencia”, agregó la compañera de Luis Majul y Débora Plager en 8.30 AM.

La máquina recolectora de peluches, una nueva sección de PH:Podemos hablar Captura

La polémica comenzó a raíz del estreno del programa, el pasado sábado 9 de abril, que comenzó con una apuesta diferente. Si bien muchos personajes del ambiente artístico y espectadores reaccionaron de manera positiva, este no fue el caso de Marina Calabró, que en su habitual ida y vuelta con Jorge Lanata dio su opinión sobre los distintos escenarios. “El nuevo PH… Más o menos nuevo. El punto de encuentro está oscureli, el invitado queda en penumbras. Esto de hacerlo moderno e intimista… Lo intimista se logra por el clima y por la interacción, no por bajar la luz chicos”, dijo la también politóloga.

Por otro lado, se refirió al fondo de la escenografía y consideró: “Tengo un problema con el marrón, no se debe usar en televisión. Horrible, horrible. No va, salís demacrada y te realza las ojeras”.

A continuación, Marina puntualizó sobre el segmento en el que el conductor genera un espacio más emotivo con los invitados y les pregunta: “Si pudieras traer a alguien de tu pasado para conversar… ¿A quién traerías?”. Sobre esto, opinó: “Es un golpe bajo, infame. Como verán no fue de mi agrado, personalmente. Yo entiendo que hay siempre una apelación a lo emotivo, pero estaría bueno que surja de manera espontánea”.

Marina Calabró criticó el regreso de PH: Podemos hablar

Por último, la periodista habló sobre la nueva sección de “la máquina recolectora de peluches”, la cual consideró como una “pavada incalificable televisada”. “Entiendo que lo quisieron hacer a tono con la escenografía, los peluches son beige impecable. Pero, muy aburrido”, agregó.

¿Qué le respondió Andy Kusnetzoff a Marina Calabró?

En declaraciones a LAM (América TV), el conductor se mostró calmo ante las preguntas del notero, que hizo referencia a las críticas de la periodista. “El que quiere criticar está bárbaro, yo estoy feliz”, sostuvo Andy sobre los dichos de Calabró.

A su vez, se mostró conforme con cómo salió su primer programa y afirmó que lo que más le gustó es el juego de los peluches: “A mi me divirtió, descontractura a los invitados, me encantó”.

Andy Kusnetzoff respondió a las críticas que le hizo Marina Calabró

Respecto si habría algún tipo de cambio en la escenografía, respondió que aún no está en los planes y se mostró con optimismo sobre la sección de la máquina recolectora de peluches. “Esté sábado lo voy a repetir, fue un hit”, sostuvo.

En el final de la nota, Andy opinó sobre el comentario de la periodista, que tildó de “golpe bajo” a la pregunta sobre con quién conversarías del pasado, y consideró que para él “es un programa que tiene mucha humanidad”.