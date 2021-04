Martita Fort sorprendió con un llamativo cambio de look

Martita Fort, la hija de Ricardo, a sus 17 años suele llamar la atención por sus declaraciones o su estilo de vida. Esta vez se debió a un impactante cambio de look que compartió en su cuenta de Instagram con un nuevo color de pelo.

La hija del empresario compartió el "make over" que hizo con su pelo. Fuente: Instagram

La joven compartió en sus historias de Instagram el pelirrojo de su cabello que consiguió con la ayuda de su estilista Cristian Rey. Antes de mostrar el resultado final, le preguntó a sus seguidores que imaginaban que se iba a hacer. Sus fanáticos, que ya llegan al medio millón en Instagram, le dieron respuestas de diferentes colores desde el negro al violeta.

Semanas atrás, Martita estuvo en el programa Los Ángeles de la Mañana en donde habló sobre su infancia y qué es lo que más extraña de su padre, quien falleció en 2013. “Me hubiese gustado compartir más tiempo con él. Extraño todo y sobre todo lo repentino que era. Después de eso, me aburre la rutina que tengo. Tenía más afinidad con los varones. Estaba más tiempo con mi hermano, pero después se abrió conmigo. Nos contó que era gay cuando éramos muy chicos y nunca lo cuestioné. Crecí con la cabeza muy abierta”, confesó.

“De su vida hay cosas que me intrigan porque me faltó tiempo para conocerlo. No lo viví al 100, quien más sabe de su vida es Gustavo, que es mi padrino. Siempre me dijo que si alguien preguntaba, que no dijera que tengo dos papás. Para mí papá es uno, es Ricardo. Hace poco vi dos fotos muy tiernas que me muestran con 8 años, intentando hacerle masajes porque estaba dolorido”, recordó Martita.

