MasterChef: Antonio ganó la medalla de plata y un pícaro comentario suyo hizo estallar los memes en Twitter

Las redes estallaron luego de la presentación que hizo Antonio López de su plato “soberbio” este miércoles en MasterChef (Telefe). El joven oriundo de Salta sorprendió al jurado con una receta especial, que fue elogiada hasta el final del programa. No obstante, en el momento de degustar la preparación, un particular pícaro del participante causó la risa de todos, hizo reaccionar a los usuarios de Twitter y desencadenó una ola de memes en la red social.

El comentario de Antonio que provocó la risa de todos en MasterChef

Al comienzo del reality, Wanda Nara le indicó a los aspirantes a obtener el título de MasterChef, que deberían enfrentar la prueba de “los siete pecados capitales”, la cual consistía en preparar una receta inspirada en esas debilidades mundanas: la envidia, la gula, la pereza, la avaricia, la ira, la lujuria y la soberbia. Esta última es la que le tocó a Antonio y bajo ese reglamento agasajó a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, con un plato nunca antes visto en las anteriores ediciones.

Al momento de trasladar su preparación para ser degustada por el jurado, Martitegui le preguntó al estudiante de enfermería: “¿Por qué tu plato es soberbio?”. “Este plato para mí es soberbio porque quise ir más allá, para implementar técnicas nuevas. Quise seguir jugando con los colores, las formas de las cocciones…”, respondió Antonio ante la mirada crítica de los chefs. Acto seguido, presentó su creación: “Es una chernia sellada al sartén, un puré de coliflor, mango grillado y un falso caviar de menta y limón”.

El plato de Antonio: una chernia sellada al sartén, un puré de coliflor, mango grillado y un falso caviar de menta y limón Captura de video/ Telefe

“¿Hiciste un caviar de menta y limón?”, repreguntó Martitegui con asombro. “Nunca hicieron una (esferización) en MasterChef”, replicó el jurado y probó una porción pequeña de la receta de Antonio. “Me estoy poniendo muchos desafíos propios y cada vez me tendré que ir superando”, reflexionó el salteño.

“¿Cómo creés que te salió?”, consultó Germán y el estudiante de enfermería contestó: “A mí me gustó la combinación de la chernia con el limón… Para mí, es un plato excelente”, al tiempo que Donato lo alentaba detrás con diferentes gestos. Luego de aquellas indicaciones, el chef dijo: “Ahora no sé si estás actuando o me lo estás diciendo de verdad”. “No, estoy actuando”, respondió con picardía. En ese instante, Nara comenzó a reír y Martitegui le insistió: “Bueno, entonces actuá más”.

La reacción de Wanda Nara al oír a Antonio (Fuente: Telefe/Captura de video)

“¡Aguante la ficción carajo!”, esbozó el participante en referencia al famoso comentario de María Valenzuela en la entrega de los premios Martín Fierro. Tras oír esas palabras, el jurado y la conductora lanzaron una carcajada. “Si está mirando la gente de Salta, van a decir: ‘A este lo cambiaron’”, señaló Martitegui. Después de la prueba del plato soberbio y de recibir la devolución de Donato y Damián, Antonio se convirtió en uno de los galardonados de la noche y obtuvo la medalla de plata, con la cual obtendrá un beneficio particular en la próxima ronda.

Las redes estallaron con la respuesta de Antonio a Martitegui (Fuente: Twitter)

A pesar de lo que sucedió en el estudio de MasterChef, en Twitter, los comentarios en referencia a la respuesta de Antonio a Martitegui, causó el clamor de los usuarios, quienes apoyaron de inmediato al joven salteño con mensajes de aliento, memes y hasta lo compararon con Marcos Ginocchio de Gran Hermano (Telefe).

Antonio causó la risa de todos al pronunciar: "Aguante la ficción carajo" (Fuente: Twitter)

“Que grande Antonio”; “Antonio estaba feliz y se lo merecía”; “Amo a Antonio. Miro MasterChef exclusivamente por él”; “¿Qué tienen los salteños en la televisión? Ahora que no está Marcos veo a Antonio. ¡Vamos! “; “Es puro amor” y “¡Ese falso caviar me mató. Aguanten los primos!”, fueron algunas opiniones por parte de los usuarios.

