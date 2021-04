MasterChef Celebrity: el comentario de Alex Caniggia antes de cocinar que descolocó a todos

Alex Caniggia es uno de los protagonistas de la segunda temporada de MasterChef Celebrity que más repercusión generó desde que se incorporó a la competencia. A lo largo de los programas, hizo varias declaraciones que dieron que hablar en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, en la última emisión del reality volvió a ser la figura.

Al igual que en el resto de las emisiones, Santiago del Moro dio la orden para que los participantes comenzaran a producir los platos con los que debían sorprender al exigente panel de chefs, compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. “Tienen 60 minutos para preparar hermosuras como lo pidió el jurado. A la cuenta de 3, 2, 1… y se encienden las hornallas más famosas del mundo. ¡Vamos cocineros!”, arengó el conductor.

El comentario súper hot de Alex Caniggia

En el tenso momento en el que todos empezaron a preparar sus recetas, la cámara enfocó un mano a mano con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, quien decidió sincerarse en pantalla.

Fiel al estilo disruptivo que lo caracteriza, Alex hizo una revelación subida de tono: “Acá es cuando me gusta a mí. Es cuando me excito, la cocina ya me está empezando a excitar”.

En las redes sociales, los fans del programa de cocina volcaron su apoyo al concursante, uno de los favoritos de la audiencia, y celebraron su comentario con risas y memes.

alex caniggia gritando ME EXCITA LA COCINA es yo — camz (@tsukkissues) April 2, 2021

LA NACION