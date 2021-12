“Me tiró los galgos”: Marcela Feudale recordó cuando la sedujo un mediático

Alejada de la pantalla chica por la pandemia de coronavirus, Marcela Feudale charló con Los ángeles de la mañana y, tras desmentir haberse peleado con Marcelo Tinelli, hizo una confesión inesperada.

“ShowMatch no es solo un programa de televisión, es un programa que atravesó la vida de quienes lo protagonizábamos”, comentó la periodista y locutora este miércoles vía Zoom. Tras volver a aclarar que este año decidió alejarse de la pantalla para cuidar a su madre de un posible contagio de Covid, Feudale hizo referencia a las críticas: “La gente me tiene a mí como la mina que se ríe. Es un rompedero de pelotas, es tedioso, porque no es verdad. Una hace un montón de cosas”, expresó molesta.

Tras revelar las cosas que más la ofuscan, la conductora volvió a desmentir estar peleada con Marcelo Tinelli. “Me calienta todo, más este año que se buscaba que Marcelo y yo estuviéramos peleados. Es al divino botón, somos todos colegas, trabajamos de lo mismo, déjense de jorobar”, lanzó.

“Ni acá ni en la China ni en Tanzania se perdonan 30 años de éxito. Es una época de la televisión argentina que no se va a repetir. No va a haber más figuras de esa índole”, agregó en referencia a Marcelo Tinelli, Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Marcela Feudale habló de su vínculo de amistad con Marcelo Tinelli (Foto: Instagram/@marcelafeudale)

Al describir a Marcelo como una persona “altamente positiva”, Feudale advirtió que al conductor no le entran las balas. “El tiene un objetivo y va para ese lugar. Es muy difícil que en el camino se bifurque, le tengo mucha confianza por eso. Nunca jamás me peleé ni discutí con él. Llegaron a decir que yo era macrista y él del Frente de Todos... Más mentira no se consigue. Yo suelo ser brutal al decir las cosas, él las acepta y se las banca”, señaló.

“¿Saliste con alguien de ShowMatch?”, lanzó inesperadamente Ángel de Brito. Lejos de hacerse la misteriosa, la locutora respondió afirmativamente. “Salí con uno, sí. Era productor. No sé si lo conocen”, aclaró. Y enseguida recalcó que no le gusta vincularse con colegas o gente del medio. “Yo en el 80 y pico salí con un productor de radio que fue un ‘tereso’ conmigo. Después de que nos peleamos decía por todos lados que había salido conmigo y contaba intimidades. Y ahí dije: ‘nunca más con alguien del medio’”, recordó.

Mientras remarcaba que no le gustan los famosos, la periodista hizo una confesión inesperada: “Matías Ale me tiró los galgos post Alfano”, reveló. Ante la mirada atónita de las angelitas, la invitada dio más detalles: “Le había dado por las jovatitas, porque yo soy mayor que él. Fue después de Grecia Colmenares. Fue en Córdoba, una noche que no sé qué le había agarrado. No te tiraba los galgos directamente, jugueteaba”, concluyó.