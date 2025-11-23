Maxi López y el viaje a Cariló con sus hijos: bailes de TikTok, comidas y diversión en familia

Desde que llegó a Argentina para ser una las figuras de Masterchef Celebrity (Telefe), Maxi López se encuentra en un gran momento, disfrutando de su familia y los nuevos amigos que hizo en el certamen. Este fin de semana largo, el exfutbolista emprendió un viaje a Cariló con sus tres hijos -Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara— en una muestra de alegría y conexión familiar. A través de sus redes sociales, el ex River mostró todos los detalles de la escapada, que incluyó bailes de TikTok, comida frente al mar y mucha complicidad.

Durante el finde, el exdelantero y los chicos se dedicaron a compartir momentos simples y divertidos. Una de las escenas más comentadas fue el video en el que los cuatro improvisaron una coreografía frente a los locales del centro comercial. “Finde con los boyz”, escribió López, sintetizando el clima relajado de la jornada. Luego Maxi los filmó a los chicos haciendo otro baile, pero él decidió no sumarse: “Este no gustó”, escribió sobre el clip que compartió en sus historias.

El divertido baile de TikTok de los López

La visita a Cariló también incluyó actividades cotidianas, como hacer compras en un supermercado para abastecerse. En uno de los clips, se ve a Constantino —el hermano del medio— cargando agua, papas fritas y varios snacks. Estas pequeñas escenas, alejadas de cualquier formalidad, mostraron a un López distendido, entregado al disfrute de la paternidad con sus hijos adolescentes, que participaron con entusiasmo del viaje.

Constantino posa frente a la atenta mirada de su padre (Foto: @officialmaxilopez)

Luego, ya en el destino balneario, Maxi compartió una foto de sus otros dos hijos. En las imágenes se los ve a los chicos muy distendidos esperando la comida en un exclusivo restaurante frente al mar donde su padre los llevó a almorzar. Las imágenes llenaron de ternura a los seguidores de la familia, que vieron como los adolescentes y su padre volvieron a compartir tiempo de calidad.

Valentino y Benedicto, disfrutando de Cariló (Foto: @officialmaxilopez)

El retorno del empresario al país no solo significó volver a ver a sus hijos, sino también mostrarse ante el público desde un lugar diferente. Su aparición en MasterChef Celebrity lo acercó a una audiencia que hasta ahora lo identificaba más por su trayectoria deportiva y por episodios mediáticos vinculados a su separación de Wanda Nara. En esta nueva etapa, López busca aprovechar la compañía de sus hijos mayores y, al mismo tiempo, analizar nuevas propuestas laborales en Argentina.

Por su parte, su esposa Daniela Christiansson sigue en Suiza con su hija Elle, a la espera del nacimiento de su próximo bebé que se va a llamar Lando, cuya cesárea está prevista para finales de diciembre. López permanecerá algunos días más en el país antes de viajar a Europa para acompañar a su pareja en ese momento clave. Cercanos al exfutbolista aseguran que está considerando instalarse en Buenos Aires desde enero, atraído por las oportunidades laborales que surgieron tras el reality y la buena respuesta del público.

Su participación en MasterChef Celebrity sumó un momento especial con sus chicos. En una de las emisiones recientes, los participantes recibieron la visita de sus hijos, y la entrada de Valentino, Constantino y Benedicto generó un ambiente cargado de emoción.

Wanda Nara, conductora del ciclo y madre de los adolescentes, los hizo reír con preguntas sobre las habilidades culinarias de su padre. “¿Papá cocina?”, quiso saber la presentadora y el mayor contó que en Suiza sí lo hace, mientras el más chico destacó sus milanesas. La charla se volvió aún más distendida cuando Wanda les consultó si veían a Maxi como ganador del certamen, lo que provocó risas y silencios cómplices. Fue entonces cuando Valentino reveló: “Nos prometió que si gana se queda más tiempo”, una frase que conmovió tanto a López como a quienes estaban presentes.

Maxi y sus tres hijos en Masterchef

La realidad familiar de López está marcada por la distancia y por la necesidad de estar presente en todos los frentes. “Trato de estar presente acá y allá, me cuesta, es difícil… hoy es un plato hecho con amor”, explicó. “Extraño mucho a Elle. Extraño cuando estoy allá, cuando estoy acá...”, reveló el participante, evidenciando el momento emocional que vive.

Por lo pronto, Maxi está pasando un gran momento en el país rodeado de sus compañeros del reality, su familia y sus hijos. Mientras define qué rumbo tomará con respecto a su vida personal entre dos continentes, el exfutbolista puede darse el lujo de pasar momentos de calidad con sus tres hijos.