Maxi López habló de la posibilidad de un reencuentro de sus hijos con Mauro Icardi y fue contundente

Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez regresaron a la Argentina y volvieron a encender la polémica. En medio de la disputa con Wanda Nara, el futbolista se reunió con sus dos hijas, Francesca e Isabella, luego de cinco meses. Pero, su presencia en el país también despertó especulaciones sobre si también podría volver a ver a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de su exesposa y Maxi López. Justamente, el participante de MasterChef Celebrity (Telefe) fue consultado respecto a si le gustaría que ocurriera tal reencuentro y fue contundente con su respuesta.

El jueves 13 de noviembre, Maxi López habló con Sálvese quien pueda (América TV) sobre la llegada de Mauro Icardi al país y reforzó su postura de que las niñas tienen que estar con su padre. “Yo siempre hablo por las nenas. Las quiero, son las hermanitas de mis hijos”, expresó y dejó en claro su deseo que los problemas entre el exmatrimonio puedan resolverse antes y no dentro de 12 años, como le sucedió a él.

Maxi López habló de un posible reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijos (Foto: Captura de TV / América TV)

López aseguró que siempre trató de “normalizar” y acomodarse a los planes de sus hijos. El jueves, Mauro Icardi y la China Suárez fueron a un shopping con las hijas de él y según trascendió, las niñas faltaron al colegio. “Si ahora él decide no llevarlas (al colegio) o quiere estar con las nenas, es una decisión de él. Lo importante es que las chicas estén bien”, sostuvo.

A partir de esto, Lizardo Ponce le preguntó si sus hijos querían ver a Icardi o no querían tener más vínculo con él. Cabe recordar que, si bien las cosas actualmente están tensas, los niños pasaron la mayor parte de su infancia con el futbolista. “Me quieren ver a mí y con eso ya me alcanza”, dijo López. No obstante, ante la consulta de si efectivamente había planes de reencuentro, enfatizó: “Los chicos tienen su rutina y si en algún momento me piden o algo yo no tengo ningún problema. Lo más natural posible porque primero hay que pensar en los chicos y después los grandes resolverán sus temas”.

Mauro Icardi y Wanda Nara junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de ella y Maxi López y Francesca e Isabella, sus dos hijas en común Instagram

Esto no fue lo único que López dijo recientemente sobre Icardi. Días atrás, durante una entrevista con Intrusos (América TV) fue consultado por si alguna vez tuvieron una “charla de hombre a hombre” después de todo lo que sucedió entre ellos. “Yo con Wanda tengo hijos y ellos nos van a vincular toda la vida. Con la otra persona no tengo ningún vínculo. Están las hijas de él y cuando ellas vienen a casa está todo bien. Quiero dejarlo en claro porque no tengo nada de vínculo con la otra persona, sí con ella [Nara] porque es la mamá de mis hijos”, sentenció.

La prensa le comentó que en la actualidad Icardi estaba en la misma situación en la que él estuvo años atrás durante su período de enemistad con Wanda Nara. Fue ahí cuando López sorprendió al revelar que él mismo habló de eso con su excompañero cuando este último aún no era padre. “Yo tuve esa charla con él y le dije ‘vos vas a entender todo lo que están haciendo -porque eran los dos- con mis nenes algún día, cuando vos seas padre’. Uno cuando no es padre no toma dimensión de esas cosas y él en ese momento no la tomó“, concluyó.