Maxi López habló de su vínculo con Lionel Messi en el Barcelona

Esta semana, MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un divertido cruce entre Wanda Nara y Maxi López que incluyó inesperadamente a Lionel Messi. La conductora aprovechó que su exmarido es amigo del crack argentino y le preguntó intimidades sobre su relación en el club Barcelona. Obviamente, el ida y vuelta despertó el interés de la audiencia y se viralizó en las redes sociales.

Wanda aprovechó que Leo contó en una entrevista con Luzu TV sobre su hábito de mirar el programa junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y se dirigió a Maxi para sacarle charla. “Nos ve Messi, Maxi, vos sos muy amigo de Messi”, comentó la presentadora. Sin vueltas, López contestó: “Sí, sí”.

El futbolista es una de las grandes figuras del reality de cocina (Foto: @masterchefargentina)

Con la intención de obtener alguna historia poco conocida de la infancia de Messi, Wanda lo incentivó a recordar viejos tiempos. “¿Alguna anécdota con Messi para contarnos cuando era chiquito? ¿Que se pueda contar?”, preguntó. Entre risas, Maxi prefirió esquivar la propuesta y aclaró: “Sí, hay alguna, pero no se cuenta. Hay que cuidarlo al 10”. De esta forma, el exfutbolista demostró que mantiene los famosos “códigos” del deporte y evitó dar cualquier precisión que lo complique a La Pulga.

El diálogo trajo a la memoria los comienzos de Lionel Messi en Europa y la cercanía que mantenía con Maxi López y su círculo íntimo. “Mucho tiempo pasaba en la casa de Maxi jugando a la PlayStation y cocinaba Napo, tu mejor amigo”, rememoró Wanda; y su ex sumó detalles: “Napo, es verdad. Había asado, había play y, lamentablemente, nos ganaba siempre el más chiquito”. La charla dejó en evidencia la amistad que habían cosechado los jóvenes argentinos en tierras catalanas.

Messi y López eran jóvenes promesas del fútbol argentino en ese momento (Foto: X)

El vínculo entre Leo y Maxi se forjó en los primeros años del rosarino en el Barcelona. El ex River Plate llegó al club en enero de 2005 procedente del club de Núñez, en una venta millonaria. La Pulga, por su parte, alternaba entre partidos en las juveniles y en el primer equipo, ya que su debut en la máxima categoría de España se dio en octubre de 2004.

Allí, los argentinos lograron la Champions League en 2006 y compartieron plantel con figuras como Carles Puyol, Xavi Hernández, Ronaldinho, Samuel Eto’o y Deco. Para Maxi López fue uno de los puntos más altos de su carrera, mientras que Messi ganó 35 títulos en total en Barcelona hasta su salida en 2021.