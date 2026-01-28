La Bruja Verón recordó a Alejandro Sabella y ¿le tiró un palito a Santiago Ascacibar?

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca Juniors. El club de La Ribera, en una operación relámpago, adquirió el 80% del pase del mediocampista y lo sumó a sus filas de cara a un año con triple competencia: la liga argentina, Copa Argentina y Copa Libertadores, el máximo anhelo.

Ángel Romero y Santiago Ascacibar, nuevos refuerzos de Boca Juniors Boca Juniors

Con una trayectoria marcada por los títulos conseguidos en la entidad platense, el Ruso, como lo apodan, dejó un grato recuerdo en la parcialidad del Pincha. Sin embargo, un posteo de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, dejó tela para cortar por una indirecta que tendría como destino al volante.

En dicha postal se ve a Verón junto a Alejandro Sabella y, al costado de la misma, el exjugador de la selección argentina dejó un texto que podría estar dirigido a Ascacibar. “Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras”, subrayó Verón.

El posteo de Juan Sebastián Verón con una ¿indirecta? hacia Santiago Ascacibar, flamante refuerzo de Boca

La relación que se establece entre las palabras de Verón y el mediocampista es que el futbolista, hace unos meses, indicó que, en el fútbol argentino, jugaría solamente con la camiseta de Estudiantes.

Esta no es la primera vez que Verón muestra su descontento en las redes sociales. Anteriormente, apuntó contra los manejos de la AFA y enfrentó a Pablo Toviggino.

Por otra parte, Agustín Alayes, secretario técnico de Estudiantes, se puso de la otra vereda que Verón y agradeció al nuevo jugador de Boca por su predisposición y entrega con los colores pincharratas.

Santiago Ascacíbar fue transferido a Boca en 4 millones de dólares X Estudiantes

“La negociación de ninguna manera fue forzada ni de nosotros para él ni de él para nosotros, no existió ningún tipo de conflicto. Se hizo con el consentimiento de las partes. El Ruso nunca nos presionó para irse como se informó o se dijo”, expresó el ex defensor de la institución platense, en diálogo con el portal 0221.

En esa misma línea, objetó: “Entiendo que a los hinchas les duela verlo en otro equipo. Pero primero que nada respeto y agradecimiento porque mientras jugó lo hizo al cien por cien. Lo quiere al club, es donde nació y seguramente va a terminar su carrera. Entiendo el dolor, pero no la falta de respeto”.

La operación entre Boca y Estudiantes por Ascacibar se cerró en 4 millones de dólares por una gran parte de la ficha del mediocampista. Dentro del acuerdo, las partes acordaron el préstamo de Brian Aguirre, delantero del Xeneize, a su par de La Plata por un año, con opción a extenderse por seis meses más. Otro detalle es que el club azul y oro se hará cargo del salario completo del futbolista rosarino.