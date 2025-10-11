Maxi López opinó sobre la relación de Wanda Nara y Martín Migueles y fue contundente: “Me quedo con eso”

Tras varios años de dispuestas, entredichos y escándalos mediáticos, hoy Maxi López goza de un gran momento en su relación con Wanda Nara. Ahora son amigos, comparten juntos la crianza de sus tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto, organizan planes familiares y hasta graban juntos MasterChef Celebrity (Telefe), donde ella es conductora y él participante. Asimismo, durante su estadía en Buenos Aires, ya conoció a la nueva pareja de su exesposa, Martín Migueles. El exfutbolista fue consultado por las polémicas alrededor del empresario, dio detalles de cómo fue el encuentro que tuvieron y qué opina de él.

Desde hace un par de semanas se vincula sentimentalmente a Wanda Nara con Martín Migueles, un reconocido empresario de Nordelta vinculado a Elías Piccirillo, la expareja de Jesica Cirio. Una de las primeras veces que se los vio juntos fue en la cancha de River, en un partido de la selección argentina al que asistieron con la familia de ella. “Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y lleva cartera”, contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV) y dijo que el hombre “hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”. “Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”, sumó.

Desde hace varias semanas se vincula sentimentalmente a Wanda Nara con Martín Migueles (Foto: Redes Sociales)

Nara ya hizo las presentaciones formales e introdujo a Migueles y a Maxi López. En la emisión del viernes 10 de octubre de LAM (América TV), el exfutbolista fue consultado por la nueva pareja de su ex y, principalmente, por su situación legal y las polémicas por su vínculo con Piccirillo. “Te digo la verdad, yo en las cosas personales no me meto. A nosotros nos recibió bien en su casa; se porta bien con los chicos y la verdad que yo me quedo con eso”, se limitó a decir, algo similar a lo que expresó semanas atrás.

A fines de septiembre, López confirmó, en el mismo programa, que Migueles era el nuevo novio de Wanda Nara. “El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él; cocinó, nos abrió la puerta a mí, a los chicos. Es un copado, superbién”, reveló. Asimismo, no quiso meterse en las polémicas alrededor del empresario: “Yo en lo personal no entro porque no conozco la situación; se portó súper bien con nosotros, con los chicos, así que yo me quedo con eso”.

Tras regresar a Buenos Aires, López se reencontró con sus hijos y compartió varios planes con Wanda Nara

Por otro lado, el ex River también habló de su experiencia durante el rodaje de MasterChef Celebrity. Aseguró que se siente cada día más a gusto y aprende de a poco a manejarse en la cocina. “Es un ambiente familiero, está bueno. Hay alguna que otra suspicacia, pero es como me lo contaron", dijo y comentó que Wanda Nara y sus hijos fueron quienes lo convencieron de participar: “Formar parte del elenco iba a requerir alguna semana más en el país y los chicos querían eso, por eso acepté también”.

Maxi López se prepara para debutar como participante en MasterChef Celebrity (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por último, habló de su presente personal e hizo énfasis en la buena relación que mantiene hoy con Wanda, después de años de disputa: “Estoy en otra época, sigo con los chicos, tengo chicos en Suiza (Elle, junto a su mujer Daniela Christiansson, quien está embarazada de su segundo hijo en común) y acá y vamos a seguir por esa línea que estoy tranquilo. Me gusta este momento y después de tanto tiempo, ¿no? La verdad que nos merecemos un poquito de tranquilidad“.